Motociclista ferido com gravidade em colisão no Caniçal

Um motociclista ficou ferido com alguma gravidade na sequência de uma colisão entre um automóvel e um motociclo, ocorrida na tarde deste domingo, em Machico.

A vítima sofreu um corte profundo numa perna e apresentava suspeita de fractura no mesmo membro, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Municipais de Machico.

Após os primeiros socorros, o ferido foi transportado de ambulância para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O alerta foi recebido no quartel às 15h05. Para a ocorrência foram mobilizados dois meios, incluindo uma ambulância de socorro, e seis operacionais.