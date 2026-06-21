Dois feridos na sequência de um acidente em Santo António

Um acidente entre duas motas e uma viatura ligeira, na Rua do Campo do Marítimo, no Funchal, causou, na tarde de ontem, dois feridos.

As vítimas, do sexo masculino, foram assistidas no local pelas equipas dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, pela Cruz Vermelha Portuguesa e pela EMIR. A PSP também esteve presente a tomar conta da ocorrência.

Após a imobilização, os sinistrados foram transportados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.