Colisão entre duas viaturas provoca um ferido na Estrada das Eiras
Uma colisão entre duas viaturas ligeiras, ocorrida ao início da noite desta segunda-feira na Estrada das Eiras, junto à Venda do Belo, provocou um ferido e mobilizou meios de socorro para o local.
O alerta foi dado às 19h47, tendo os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz destacado oito elementos para a ocorrência.
Na sequência do acidente, um homem na casa dos 40 anos ficou encarcerado numa das viaturas, tendo sido necessário proceder ao seu desencarceramento. Após receber assistência no local, a vítima foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
No teatro de operações estiveram meios de emergência e socorro, incluindo ambulâncias e uma viatura dos bombeiros.
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