Um morto em colisão de dois comboios de mercadorias em Munique

Um trabalhador ferroviário morreu hoje na sequência de uma colisão entre dois comboios de mercadorias na cidade alemã de Munique, disseram os bombeiros locais.

Na sequência do impacto, ocorrido quando os comboios atravessavam uma ponte, dois vagões de carga descarrilaram e caíram parcialmente sobre as faixas de rodagem.

Enquanto isolavam a zona, os bombeiros recuperaram o corpo de um trabalhador que sofreu ferimentos fatais no acidente.

Vários carros estacionados ficaram danificados pela queda dos vagões e de destroços.

Um autocarro de passageiros que circulava debaixo da ponte, no momento do acidente, foi atingido pela queda de objetos, mas o condutor e única pessoa a bordo, saiu ileso.

A polícia iniciou uma investigação para determinar a causa do acidente.