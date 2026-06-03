Representante da República recebeu Núncio Apostólico no Palácio de São Lourenço

Paulo Barreto recebeu esta quarta-feira, no Palácio de São Lourenço, o Núncio Apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso, que, na visita, se fez acompanhar pelo bispo do Funchal, D. Nuno Brás.

A visita decorreu no âmbito dos contactos institucionais do representante diplomático da Santa Sé em Portugal, que assumiu recentemente funções, sendo considerado o decano dos embaixadores estrangeiros em Portugal.

D. Andrés Carrascosa Coso realiza, por estes dias, uma visita pastoral à Diocese do Funchal. Ontem visitou o Mosteiro de Santo António, no Lombo dos Aguiares, bem como a Casa de Saúde de São João de Deus e o Mosteiro da Caldeira, a que se seguiu uma ida ao Centro Social e Paroquial da Ribeira Brava.

Esta quarta-feira, além do encontro com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira,

Para amanhã, tem na agenda presidir à celebração da Solenidade do Corpo de Deus, na Praça do Colégio, seguindo-se a procissão até à Sé do Funchal. Na sexta-feira, participa na celebração da eucaristia na Sé do Funchal, reunindo-se, posteriormente, com religiosos e religiosas da diocese.

A visita encerra na sexta-feira, com a sua participação na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, na Cúria Diocesana.

Nomeado pelo Papa Leão XIV como Núncio Apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso sucedeu a D. Ivo Scapolo no cargo. O arcebispo espanhol, de 69 anos, conta com uma vasta experiência diplomática ao serviço da Santa Sé, tendo desempenhado funções, entre outros países, no Equador, no Panamá, na República do Congo ou no Gabão.

Enquanto representante diplomático do Vaticano, o Núncio Apostólico tem como missão fortalecer as relações entre a Santa Sé e o Estado português, acompanhando igualmente a vida da Igreja Católica no país.