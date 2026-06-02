Núncio Apostólico realiza visita pastoral à Diocese do Funchal

O Núncio Apostólico em Portugal, D. Andrés Carrascosa Coso, arcebispo titular de Elo, realiza uma visita pastoral à Diocese do Funchal, com um programa que inclui encontros, celebrações religiosas e visitas a instituições da Igreja na Região.

A deslocação tem início esta terça-feira de manhã, com visitas aos Mosteiros de Santo António do Lombo dos Aguiares, à Casa de Saúde de São João de Deus e ao Mosteiro da Caldeira. Durante a tarde, o representante da Santa Sé visita ainda o Centro Social e Paroquial da Ribeira Brava.

No dia 4 de Junho, pelas 18h00, D. Andrés Carrascosa Coso preside à Solenidade do Corpo de Deus, na Praça do Colégio, seguindo-se a procissão até à Sé do Funchal.

Já no dia 5 de Junho, às 17h30, o Núncio Apostólico celebra a eucaristia na Catedral e reúne-se posteriormente com religiosos e religiosas da diocese.

A visita encerra a 6 de Junho, com a participação na reunião do Conselho Diocesano de Pastoral, na Cúria Diocesana, seguindo depois o regresso a Lisboa.