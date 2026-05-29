Exposição da Flor recebeu cerca de 80 mil visitantes

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas promoveu a 71.ª Exposição e Concurso de Produção Florícola Regional, dedicada a hastes cortadas e plantas vivas, que se assume como um dos momentos centrais da Festa da Flor 2026.

No total, o concurso mobilizou 52 concorrentes, entre floricultores e cidadãos em geral, que apresentaram um volume global de 821 exemplares.

A primeira fase do evento, decorrida entre 30 de Abril e 17 de Maio, contou com a participação de 30 expositores e registou 684 exemplares, dos quais 566 corresponderam a flores cortadas e 118 a plantas em vaso.

Já a segunda fase, realizada de 18 a 31 de Maio, reuniu 22 expositores e somou mais 137 exemplares em exibição.

Como reflexo da elevada qualidade e dedicação dos participantes, a organização verificou a atribuição de um total de 87 prémios, distribuídos por 22 distinções na categoria de hastes cortadas e 65 na categoria de plantas em vaso.

O certame mantém a sua matriz competitiva, através da avaliação minuciosa de um júri credenciado. Este painel de avaliação foi constituído por dois representantes da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, sendo um deles o presidente do júri, dois representantes da Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, e um elemento independente com experiência comprovada no setor florícola.

Para serem admitidos, todos os exemplares tiveram de ser pautar pela excelência, apresentando-se frescos, em perfeito estado de conservação, isentos de manchas, malformações, queimaduras ou marcas de pesticidas, e totalmente livres de pragas e doenças.

Os critérios de classificação dividiram-se conforme os dois grupos a concurso. No Grupo I, relativo às hastes cortadas, os jurados avaliam a cor, o aspecto da folhagem e das flores, o vigor e o porte. No Grupo II, focado nas plantas vivas em vaso, além dos critérios de cor, vigor e porte, a avaliação incidiu sobre a qualidade e quantidade do aspecto da folhagem e ou flores, bem como no aspecto e harmonia visual do conjunto.

Afirmando-se como um dos locais mais concorridos de todo o evento, a Exposição da Flor acolheu até ao momento cerca de 80 mil visitantes, consolidando o seu estatuto de paragem obrigatória na Festa da Flor.

"Este evento representa a essência da celebração e o reconhecimento direto dos produtores locais, bem como da população que, nos seus lares e jardins, actua como verdadeira guardiã da flora que dá a conhecer a Região", assume Nuno Maciel, o Secretário Regional de Agricultura e Pescas, que esteve presente na cerimónia de entrega de prémios, que decorreu esta sexta-feira, no Largo da Restauração.