Chuvas fortes e deslizamentos de terra fazem 19 mortos na Índia

Chuvas torrenciais e deslizamentos de terra causaram hoje a morte de, pelo menos, 19 pessoas nos estados himalaicos de Caxemira e de Nagaland, no extremo norte da Índia, informaram as autoridades locais.

O chefe do executivo de Jammu e Caxemira, Omar Abdullah, lamentou em comunicado "as inundações massivas em Rajouri", na parte ocidental da região, que "causaram danos significativos (...) e afetaram muitas vidas".

Segundo o canal de notícias NDTV, o exército e as equipas de socorro registaram pelo menos 11 mortos, salvaram outras 11 pessoas, incluindo cinco crianças, e deram conta de vários desaparecidos.

No estado de Nagaland, mais a leste, oito pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas durante um deslizamento de terra ocorrido no distrito de Mon, confirmou o responsável local Wennyei Konyak à agência France Presse.

"As operações de socorro ainda estão em curso. Já recuperámos quatro das oito vítimas", acrescentou.

Na região de Caxemira, as chuvas muito intensas obrigaram as autoridades a suspender, no sábado, a realização das cerimónias da peregrinação hindu de Armanath, que reúne anualmente, no verão, mais de 400.000 pessoas.

"A peregrinação só será retomada depois de as condições meteorológicas melhorarem e de as estradas terem sido declaradas seguras", informou no domingo o executivo local na rede social X.

As inundações e os deslizamentos de terra são frequentes durante a época das monções de verão na Índia (junho a setembro).

Segundo os cientistas, o aquecimento global aumenta a sua intensidade e frequência.