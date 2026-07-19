Bruxelas trabalha "solução" para compensar áreas marinhas protegidas dos Açores

O comissário europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, declarou hoje que se vai "encontrar uma solução" para compensar os pescadores dos Açores pelo seu esforço na implantação das áreas marinhas protegidas.

Costa Kadis, em declarações aos jornalistas, em Ponta Delgada, após um encontro com os parceiros locais das pescas, afirmou que está "muito satisfeito por ver que os Açores são pioneiros" e "estarem a liderar como se deve, de forma adequada, gerindo as áreas marinhas, numa das mais importantes áreas marinhas da União Europeia".

A Rede de Áreas Marinhas Protegidas dos Açores (RAMPA) e o Parque Marinho dos Açores protegem cerca de 30% do mar do arquipélago, abrangendo aproximadamente 287.000 quilómetros quadrados.

A iniciativa visa "equilibrar a conservação de ecossistemas com a sustentabilidade de atividades tradicionais como a pesca e o turismo".

O responsável pelas Pescas do executivo comunitário considerou que "é importante que estas iniciativas sejam desenvolvidas em cooperação e concertação com os parceiros do setor".

Na sua perspetiva, os parceiros do setor, e "especialmente os pescadores, muito em breve vão testemunhar os benefícios de proteger o meio marinho e vão ser recompensados pela natureza".

Kadis partilhou que o presidente do Governo dos Açores destacou a "necessidade de financiamento adequado", algo que disse que vai "discutir com o colégio de comissários".

"Estou certo que se vai encontrar uma solução para compensar os pescadores pelo seu esforço. Temos que mostrar que estes exemplos são bem-sucedidos. Estou confiante", frisou.

O ministro da Agricultura e Mar, José Manuel Fernandes, que acompanha o comissário europeu na sua visita aos Açores, referiu, por seu turno, que um bom envelope financeiro para o POSEI - Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade das regiões ultraperiféricas como os Açores, é de pelo menos 700 milhões de euros, no próximo Quadro Financeiro Plurianual, com um acréscimo anual de 2%.

José Manuel Fernandes destacou também que se pretende apoiar com três milhões de euros a agricultura dos Açores, para compensar o aumento de fertilizantes e custos de produção energéticos, sendo que "a forma de os operacionalizar é algo que está neste momento para ser decidido".

O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, afirmou, por seu lado, a "importância da União Europeia considerar, muito em particular com as regiões arquipelágicas, a coesão social, a descontinuidade territorial e os constrangimentos que isso provoca".

Daí a "importância de se ter no Quadro Financeiro Plurianual, os programas POSEI", para além do agrícola, para as pescas e transportes, salvaguardou.

Sábado, o comissário europeu das Pescas e Oceanos, Costas Kadis, declarou que "haverá apoio adequado" para o setor nas regiões ultraperiféricas (RUP) como os Açores.

Em declarações à Lusa, no porto de pescas de Rabo de Peixe, na ilha de São Miguel, Costas Kadis, destacou este como "um compromisso da Comissão Europeia".

O comissário com a tutela das Pescas adiantou que, depois das férias de verão, "vai ser apresentada uma estratégia atualizada especificamente para as regiões ultraperiféricas", sendo que "as medidas que serão incluídas vão ser refletidas no próximo Quadro Financeiro Plurianual".

"Quero assegurar a todos os parceiros do setor aqui que haverá apoios para as RUP, que estão em alta consideração nas nossas prioridades". frisou.