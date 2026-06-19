Duas décadas de dança celebradas em noite de gala no Funchal

A Escola de Dança do Funchal celebra, esta noite, o seu 20.º aniversário com uma Gala Comemorativa no Centro de Congressos da Madeira, numa iniciativa coorganizada pelo DIÁRIO, pela Escola de Dança do Funchal, pela Delta Som e pelo Grupo Pestana.

O espetácculo, que arrancou pelas 19 horas, marca duas décadas de dedicação à formação artística e ao ensino especializado da dança na Região Autónoma da Madeira, reunindo um programa que cruza memória, criação e celebração.

A primeira parte da gala visa revisitar algumas das produções mais emblemáticas da história da instituição, num momento de reconhecimento do percurso artístico construído ao longo dos anos. Já a segunda parte será dedicada à estreia absoluta de Seeds of Greatness, uma nova criação do coreógrafo Alex Kros, interpretada pelo Ballet Júnior da Madeira.

Perante uma sala cheia e um público entusiasta, a gala assume-se como um momento de forte simbolismo cultural, reunindo alunos, antigos intérpretes, famílias e representantes institucionais, numa homenagem colectiva a todos os que contribuíram para o crescimento da escola.

A iniciativa pretende igualmente reforçar o compromisso com a educação artística, a criação cultural e a formação de novas gerações de bailarinos, sublinhando o papel da Escola de Dança do Funchal como uma referência no panorama artístico regional há duas décadas.