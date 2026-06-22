Sentido Galo Resort assina protocolo com Lar da Paz

O Sentido Galo Resort formalizou um protocolo de cooperação com o Lar da Paz, garantindo que todas as doações angariadas durante este ano através da campanha '1€ por check-out' revertam integralmente para os jovens acolhidos nesta instituição.

A assinatura decorreu a 16 de Junho, com a presença do director de Hotel, David Andrade, e da responsável de Sustentabilidade da Dertour Hotel Division, Anna Strehmel, tendo o protocolo sido rubricado por João Carlos Spínola.

O Lar da Paz é uma valência da Fundação Aldeia da Paz que acolhe rapazes entre os 6 e os 18 anos que, transitória ou definitivamente, não possam permanecer no seu meio familiar. A instituição tem como missão garantir as necessidades básicas destas crianças e jovens, promover o seu desenvolvimento global em ambiente próximo do familiar e prepará-los para a vida ativa, em articulação com a família, a escola e a comunidade.

De acordo com David Andrade, a parceria insere-se no plano anual de sustentabilidade social do grupo, e o valor angariado será convertido em equipamentos e ferramentas essenciais para a formação e desenvolvimento dos jovens.

As doações da campanha 1€/checkout são normalmente atribuídas a causas que nos são próximas, não só geograficamente, mas sobretudo pela sua missão e impacto humano. É uma enorme responsabilidade canalizarmos as doações dos nossos hóspedes para causas que possam fazer verdadeiramente a diferença. David Andrade

A campanha '1€ por check-out' convida os hóspedes do Sentido Galo Resort a contribuírem com um euro no momento da saída, transformando cada estadia numa oportunidade de impacto social.