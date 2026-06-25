“Ninguém roubou nada”, diz Albuquerque sobre relatório do Tribunal de Contas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, afirmou esta tarde que “ninguém roubou nada” no âmbito do relatório do Tribunal de Contas sobre contratos-programa e cuidados continuados, garantindo que o processo ainda está numa fase inicial e sem conclusões definitivas.

À margem da visita à Festa da Sidra, no Funchal, o governante reagiu também à notícia hoje publicada pelo Público, que refere suspeitas de crime nas relações entre o Governo madeirense e uma instituição de apoio a idosos – Living Care -, incluindo alegada cedência de uma funcionária a uma entidade sediada num paraíso fiscal e pedidos de devolução de verbas a ex-dirigentes.

Albuquerque sublinhou que os visados ainda serão ouvidos e defendeu que os valores em causa são “normais” no sistema de cuidados continuados, assegurando que a gestão através de instituições sociais é mais eficiente do que a execução directa pelo Estado.

O governante referiu ainda que o período analisado coincide com a pandemia de Covid-19, considerando tratar-se de uma fase excepcional que deve ser ponderada na avaliação dos procedimentos.

Sobre os montantes envolvidos, afirmou que “quase 22 milhões de euros para dois anos de actividade é um valor normal”, acrescentando que “pagamos praticamente o mesmo nos cuidados continuados, é o mesmo valor por cama, portanto não há nada de extraordinário”, concluiu.

A notícia foi avançada pelo DIÁRIO a 6 de Fevereiro último: