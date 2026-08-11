Polícia chamada a Machico por alegada briga entre jovens

A Polícia de Segurança Pública foi chamada, ao final da manhã de hoje, para uma ocorrência no centro de Machico, na sequência do que terá sido uma altercação envolvendo pelo menos dois jovens.

A situação ocorreu numa zona residencial e comercial da cidade e motivou a presença de uma patrulha policial, depois de terem sido registados momentos de tensão entre os envolvidos.

Como é possível observar no local, a ocorrência despertou a atenção de vários moradores e de pessoas que circulavam naquela zona, tendo-se formado também algum condicionamento momentâneo à circulação automóvel.

Ao que foi possível apurar, a intervenção policial terá tido como objectivo serenar os ânimos e esclarecer as circunstâncias em que ocorreu o desentendimento.

Para já, não há informação confirmada sobre a existência de feridos, eventuais detenções ou identificação dos envolvidos. A ocorrência deverá agora ser esclarecida pelas autoridades.