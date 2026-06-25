Submarinos autónomos que custaram seis milhões apresentados hoje

Os dois veículos autónomos de profundidade (AUV) adquiridos pelo Observatório Oceânico da Madeira, através da ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação vão ser hoje apresentados, às 12 horas, no Centro Operacional do Observatório Oceânico da Madeira.

Estes equipamentos custaram cerca de seis milhões de euros, investimento que foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Nos últimos dias, o presidente da ARDITI, Rui Caldeira, deu conta de que a operação da nova plataforma científica implicará um investimento anual entre 1,5 e 2 milhões de euros por parte da Região. O objectivo passa por assegurar cerca de 100 dias de operação financiados pelo Governo Regional, reservando os restantes para projectos europeus e prestação de serviços.

Este investimento veio garantir o reforço da capacidade da Região na investigação científica no mar, com equipamentos capazes de realizar missões até aos seis mil metros de profundidade e recolher dados sobre biodiversidade, química e condições oceanográficas.

Mas há mais a ter em conta na agenda desta quinta-feira, dia 25 de Junho.

Agenda

09h00 - Reunião plenária - Debate mensal com o Governo Regional, subordinado ao tema 'Ciência e Tecnologia'.

09h30 - Reunião da Câmara Municipal do Funchal.

15h00 - sessão solene comemorativa do 511.º aniversário do concelho de Santa Cruz, na Praça Dr. João Abel de Freitas

18h00 - Rubina Leal marca presença na recepção do Dia do Canadá, organizada pela Câmara do Comércio Canadá-Portugal (Canada-Portugal Chamber of Commerce-CPCC), em Belém.

Efemérides

1901 - Proclamação de Eduardo VII de Inglaterra.

1938 - Posse do primeiro Presidente da República da Irlanda, Douglas Hyde

1939 - A Académica ganha a primeira Taça de Portugal, uma competição que vem substituir o denominado Campeonato de Portugal. No campo das Salésias, o clube de Coimbra vence o Benfica por 4-3.

1943 - Entram em funcionamento a quarta câmara de gás e o mais extenso crematório do campo de extermínio Auschwitz. As forças nazis admitem ter uma "capacidade diária de processamento de 4.756 corpos".

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1950 - Começa a Guerra da Coreia, com a invasão da Coreia do Sul pelas forças norte-coreanas. As Nações Unidas condenam a ação.

1951 - Primeira emissão de televisão a cor, pela norte-americana CBS.

1960 - A Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE) prende Agostinho Neto e Joaquim Pinto de Andrade, fundadores do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

1967 - Os Beatles interpretam pela primeira vez "All you need is Love".

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1970 - Os Estados Unidos apresentam um novo plano de paz para o Médio Oriente, com o objetivo de um cessar-fogo entre Israel e o Egito.

1975 - Nos arredores de Lourenço Marques, Estádio da Machava, é proclamada a independência de Moçambique por Samora Machel, presidente da Frente de Libertação de Moçambique.

1978 - A Argentina vence o Mundial de Futebol ao derrotar na final a Holanda, no prolongamento, por 3-1.

1990 - É criada a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).

1991 - Portugal e a Espanha assinam, em Bona, o documento de adesão ao Acordo de Schengen, sobre a livre circulação dos cidadãos.

1997 - Morre, aos 87 anos, o comandante francês Jacques Cousteau, cientista e oceanógrafo.

2001 - São libertados os dois últimos reféns portugueses em Cabinda, Angola, raptados pela FLEC-FAC a 24 de maio de 2000.

2002 - O selecionador nacional António Oliveira é demitido, após a eliminação da seleção portuguesa de futebol na fase final do Mundial de Futebol.

2008 - As alterações ao Código do Trabalho são aprovadas em sede concertação social, sem o apoio da CGTP, que abandona a reunião por considerar não ter condições sequer para discutir a última proposta do Governo.

2025 - O Tribunal da Relação de Coimbra confirma a absolvição dos 11 arguidos do processo dos incêndios de Pedrógão Grande, que fizeram 63 mortos e 44 feridos.

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Pensamento do dia