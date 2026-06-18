Noite tropical no Porto Moniz

O Porto Moniz registou, esta noite, mais uma noite tropical, com a temperatura do ar a manter-se sempre acima dos 20 ºC. A mínima foi de 20,1 ºC, registada às 3h10, enquanto a máxima nocturna atingiu os 20,9 ºC.

Trata-se da terceira noite tropical registada na Madeira desde o início de Junho e da segunda verificada este mês no Porto Moniz.

Ao longo da madrugada, outras localidades da rede de estações meteorológicas do IPMA chegaram a registar temperaturas superiores, nomeadamente o Funchal (Observatório e Lido) e a Ponta do Sol/Lugar de Baixo, com 21,1 ºC, bem como Santa Cruz/Aeroporto, com 21,0 ºC. Contudo, antes do nascer do sol, as temperaturas mínimas nestas estações acabaram por descer abaixo dos 20 ºC, pelo que não reuniram as condições para uma noite tropical.

A estação do Pico do Areeiro registou a temperatura mínima mais baixa da noite, com 11,4 ºC.

A costa norte da Madeira tem sido, ao longo desta semana, a região mais quente do arquipélago. O Porto Moniz lidera os registos máximos diários desde segunda-feira, com 26,3 ºC no dia 15, 25,1 ºC na terça-feira e 25,4 ºC na quarta-feira. No domingo, a temperatura máxima mais elevada havia sido observada em São Vicente, com 26,3 ºC.