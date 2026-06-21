Bélgica e Irão empatam a zero no Grupo G

Bélgica e o Irão empataram hoje a zero, no que foi a terceira igualdade em três jogos no Grupo G do Mundial de futebol de 2026, em encontro da segunda jornada, em Inglewood, nos Estados Unidos.

A formação belga acabou o encontro reduzida a 10 unidades, devido ao vermelho direto mostrado a Nathan Ngoy, aos 66 minutos.

Os iranianos e os belgas passaram a contar dois pontos, contra um de Nova Zelândia e Egito, que se defrontam ainda hoje em Vancouver, no Canadá.