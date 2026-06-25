Pequeno sismo na Madeira um minuto antes do terramoto na Venezuela

A Madeira está a uma latitude e longitude muito distantes da Venezuela, mas por coincidência sensivelmente um minuto antes dos terramotos devastadores que assolaram aquele país onde reside uma enorme comunidade madeirense, aqui bem perto da costa sul da ilha ocorria também um sismo.

A sudeste do Funchal o 'abalo' imperceptível, dado ter sido de 1.3 na escala de Richter, deu-se pelas 22h02:54, enquanto o principal abalo na Venezuela deu-se pelas 22h04:33, neste caso na escala de 7.2, com as consequências que se vão conhecendo.

Outra coincidência, o abalo perto da costa da Madeira deu-se a 20 km de profundidade e o da Venezuela deu-se a 22 km de profundidade.