Ucrânia apresenta espectáculo no Festival do Atlântico

No âmbito do programa da edição de 2026 do Festival do Atlântico, evento organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional do Turismo, acontece este sábado, dia 20, o terceiro espectáculo piromusical no âmbito Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira (CIFAM) a cargo de uma empresa da Ucrânia.

Assim, a partir das 22h30, a empresa Dance of Fire apresenta o tema 'Magia do Atlântico: Uma Ponte Sobre o Oceano'. A Ucrânia ilumina a baía do Funchal com um espectáculo que celebra a amizade, a união e os laços que atravessam oceanos. Durante 18 minutos, fogo de artifício, luz e música conduzem o público numa viagem simbólica entre a Ucrânia e a Madeira, unindo a tradição do Fado à energia vibrante da modernidade. A frequência rádio da transmissão da música do espectáculo é o 105,9 FM.

O objectivo do CIFAM é alcançar o 'Troféu do Atlântico', atribuído por um júri, assim como o 'Troféu Madeira Tão Tua', escolhido pelo público. Esta votação pode ser feita através de tômbolas colocadas no centro comercial Plaza Madeira, e no Posto de Informação Turística da Direcção Regional do Turismo, na Avenida Arriaga, e na noite de cada espetáculo, no Cais do Funchal. Os resultados do Concurso Internacional de Fogo de Artifício da Madeira serão conhecidos no dia 27 de Junho.

Também no âmbito do Festival do Atlântico, a partir das 16 horas, decorre mercadinho ‘Sunset de Verão’ na Praça do Povo. No local estão 13 ‘casinhas’ que funcionarão de quinta a domingo, sempre a partir das 16 horas, encerrando às 00 horas (quintas-feiras e domingos) ou à 1 hora (sextas-feiras e sábados).

Em termos de concertos, hoje, no âmbito do Sunset de Verão, haverá, às 17 horas a atuação dos Gold Label. Segue-se um DJ Set entre as 18h30 e as 22 horas e o DJ Waga das 22h30 à 1 hora. Amanhã, às 17 horas, haverá um concerto dos Black Dogs Blues Band, seguido de um DJ Set entre as 18h30 e as 22 horas e o DJ Ameriko Nunez, das 23 à 1 hora. No domingo, às 19 horas, atuam J’s & The Queen.

Já na Fortaleza do Pico, o destaque deste sábado vai para o terceiro espectáculo da 'Ópera no Pico', evento da responsabilidade da Direção Regional da Cultura, com direção artística e produção da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy. Às 21 horas de amanhã, no evento intitulado 'Ópera, Amor e Confusão' será apresentado um concerto dedicado ao lado mais divertido da ópera, através da obra de Gaetano Donizetti. Histórias de amor, enganos e momentos de comédia ganham vida em excertos de óperas como 'Rita', 'Don Pasquale' e 'L’elisir d’amore', numa noite marcada pelo humor e pela leveza do repertório operático. O espetáculo contará com as actuações dos cantores convidados Patrícia Modesto, Christian Luján e do tenor madeirense Alberto Sousa, acompanhados por um trio de cordas e piano.

Ainda no âmbito da ‘Ópera no Pico’, e sempre na Fortaleza do Pico, hoje, pelas 21 horas, realiza-se a récita final da masterclass de Canto Lírico, orientada pela soprano Patrícia Modesto, e, no domingo, dia 21, pelas 11 horas, haverá uma sessão matiné da 'A História Encantada da Flauta Mágica', às 11 horas na Fortaleza do Pico. Trata-se de uma versão adaptada da ópera de Mozart, dirigida ao público infantojuvenil, com narração e interpretação musical de excertos selecionados, com Leda Pestana (narradora); Patrícia Modesto, Cláudia Sousa, Carla Moniz, Christian Luján e Alberto Sousa (vozes); Anikó Harangi (piano) e Epsie Thompson (flauta transversal).

Ainda nesta sexta-feira, dia 19, pelas 21h30, a Casa da Cultura de Santa Cruz recebe a projecção do documentário 'Naturalistas de Vulto III', no âmbito do projecto DOC.Atlântico, integrado no programa do Festival do Atlântico. Trata-se de um documentário dedicado ao desenvolvimento da investigação científica na Madeira no século XX, destacando o trabalho de naturalistas e investigadores que ampliaram o estudo da biodiversidade e reforçaram a importância da Região no contexto da ciência internacional. A entrada é livre.

“O Festival do Atlântico continua a afirmar-se como uma das grandes montras culturais e turísticas da Madeira, e o espetáculo da noite de amanhã, a cargo da Ucrânia, assume um significado muito particular. É uma demonstração de que a arte e a cultura têm a capacidade de unir povos mesmo nos momentos mais difíceis, e a Madeira orgulha-se de poder oferecer este palco de amizade e solidariedade”, refere o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

“O Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira tem vindo a consolidar-se ano após ano, trazendo até nós empresas de enorme qualidade técnica e artística, e reafirmando o Funchal como um dos melhores cenários do mundo para este tipo de espectáculos. Para além do fogo-de-artifício, este é também um festival que se quer diverso e acessível a todos, com música, ópera, cinema documental e animação de rua a conviverem lado a lado em diferentes espaços da Região”, acrescenta o governante.