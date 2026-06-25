Jovens europeus realizam acção de limpeza costeira na Praia Formosa

Mais de 40 jovens da Madeira, Portugal continental, Alemanha, Polónia, Lituânia e Roménia reúnem-se este sábado, dia 27 de Junho, na Praia Formosa, para uma acção de limpeza costeira e de sensibilização sobre os impactos ambientais da indústria da moda ultrarrápida.

A iniciativa decorre a partir das 10 horas, no parque de estacionamento junto ao restaurante Beira Calhau, e está aberta à participação de qualquer pessoa.

A acção é organizada pela associação My Madeira Island, com apoio logístico da Direção Regional do Ambiente e Mar, no âmbito de um projeto financiado pelo programa Erasmus+ da União Europeia.

Segundo a organização, a iniciativa pretende reforçar a consciencialização ambiental entre os jovens e dar resposta aos desafios específicos das regiões insulares na gestão de resíduos. A este propósito, Karla Gonçalves, da associação My Madeira Island, afirmou que “os jovens não querem apenas falar de sustentabilidade. Querem agir. E numa ilha como a Madeira, onde os desafios da gestão de resíduos são amplificados pelo isolamento geográfico, esta ação ganha uma urgência ainda maior”.

Os participantes defendem ainda que os produtores de moda ultrarrápida devem ser responsabilizados pelo ciclo de vida completo das peças colocadas no mercado, desde a produção até ao destino final. A ação pretende igualmente sensibilizar para práticas de consumo sustentável, moda consciente e redução do desperdício.

Para além da limpeza costeira, o programa inclui um workshop de upcycling, no qual serão transformados tecidos usados em novos objetos. Está também prevista uma ação de remoção de espécies invasoras na My Madeira Forest, área florestal do Parque Ecológico do Funchal, com o objetivo de contribuir para a prevenção de incêndios e proteção da biodiversidade endémica.