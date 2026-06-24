Boa visibilidade facilitou captação de imagens subaquáticas no segundo dia de prova

A Madeira viveu esta quarta-feira no segundo dia da CMAS World Cup Underwater Photography & Video, considerada a mais importante competição de imagem subaquática do Atlântico Norte. Após um arranque marcado por excelentes condições de mergulho, os 75 fotógrafos e videógrafos de seis países europeus e dos Estados Unidos regressaram ao mar para mais dois mergulhos competitivos.

As boas condições de visibilidade registadas nos locais de prova, conforme deu conta a organização em comunicado, permitiram aos participantes captar imagens da biodiversidade e das paisagens subaquáticas da Região, num ambiente de convívio e partilha entre atletas de diferentes nacionalidades.

Ao longo do dia, as equipas continuram a competir em seis cenários distintos, entre os quais a Reserva Marinha do Garajau, o naufrágio da Corveta Afonso Cerqueira e o Blue Hole, num sistema de rotatividade que garante igualdade de condições. A prova decorre exclusivamente em áreas marinhas protegidas e segue rigorosos critérios de sustentabilidade ambiental.

Para Pedro Vasconcelos, director técnico da competição, o evento representa uma oportunidade para divulgar o património subaquático madeirense através das imagens captadas pelos participantes. "O 2026 CMAS World Cup Underwater Photography and Video é uma taça do Mundo e temos seis países da Europa e Estados Unidos em competição. Contamos muito com os fotógrafos e videógrafos que trazem as suas imagens e dão a conhecer o mundo subaquático a todos", referiu.

Já a atleta Ana Besugo destacou a qualidade dos registos obtidos e considerou que a Madeira oferece um cenário de excelência para afirmar Portugal na linha da frente da fotografia e do vídeo subaquáticos. "Belíssimas fotos, belíssimos vídeos…estamos num cenário incrível para dar provas de que Portugal e a Madeira estão na linha da frente neste tipo de competições", sustentou.

A competição continua a reforçar a projecção internacional da Madeira como destino de referência para o mergulho e para a imagem subaquática, aliando a promoção turística à valorização e conservação do património marinho.

Os mergulhos competitivos prosseguem amanhã.