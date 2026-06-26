Cores de Portugal encerram Festival do Atlântico

O Festival do Atlântico 2026 chega ao fim este sábado, 27 de Junho, com um espectáculo piromusical de encerramento e a revelação do vencedor do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira (CIFAM), que este ano contou com a participação de empresas do Canadá, China e Ucrânia.

Organizado pela Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direção Regional do Turismo, o espetcáculo de encerramento, intitulado 'Gerações', estará a cargo da Macedo's Pirotecnia e tem início marcado para as 22h30.

A tutela refere que o momento será "como uma celebração da herança, da inovação e da capacidade contínua de reinvenção da Madeira. Através de uma fusão entre fogo de artifício, música, drones, lasers e efeitos multimédia, o espectáculo conduz o público por uma viagem entre o legado ancestral e a visão tecnológica do futuro. Das origens vulcânicas da ilha à energia vibrante da modernidade, a performance homenageia a resiliência, a criatividade e o espírito de um povo que transforma tradição em identidade e inovação em projeção global", acrescentando que a banda sonora poderá ser acompanhada na frequência 105,9 FM.

Ao longo do fim de semana prossegue também a restante programação do festival. Na Praça do Povo, a Paradise Circus apresenta o espetáculo de artes circenses '(Al)Mare – Where Life Moves Like Water', hoje, sábado e domingo, sempre às 21h30, numa produção inspirada na ligação entre o oceano Atlântico e a natureza da Madeira.

Em termos de concertos, hoje, no âmbito do Sunset de Verão, haverá, às 17 horas, a atuação de Maya Blandy e DJ set, entre as 18h30 e as 21 horas e das 22h30 à 1 hora. Na noite de amanhã, a música continua com Énia Caires às 17 horas e no domingo, será a vez de Juan & Friends às 17 horas DJ set, entre as 18h30 e as 21 horas e das 22h30 à meia-noite.

Também no âmbito do Festival do Atlântico, a partir das 16 horas, decorre mercadinho ‘Sunset de Verão’ na Praça do Povo. No local estão 13 ‘casinhas’ que funcionarão até domingo, sempre a partir das 16 horas, encerrando às 00 horas (domingo) ou à 1 hora (sexta-feira e sábado).

Já na Fortaleza do Pico, o destaque deste sábado vai para o último espetáculo da 'Ópera no Pico', evento da responsabilidade da Direção Regional da Cultura, com direcção artística e produção da Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy.

Às 21 horas de amanhã, o espectáculo intitulado “'Trio Uirapuru: Canção em Viagem', será um concerto dedicado ao repertório de canção erudita, cruzando diferentes tradições musicais e idiomas, com canção francesa, portuguesa e brasileira a solo e a duas vozes, num percurso musical entre França, Portugal e Brasil. O programa explora diferentes estéticas e tradições da canção, valorizando a expressividade vocal e a diversidade de estilos interpretativos, num diálogo entre repertórios de diferentes origens culturais. O Trio Uirapuru é constituído por Carolina Meneses João (soprano), Mariana Pimenta (soprano) e Gulmira Issabekova (piano).

Já esta sexta-feira, às 21h30, o Cais do Carvão recebe a exibição do documentário 'Gunther Maul', integrado no projecto DOC.Atlântico. O filme retrata a vida e obra do cientista Günther Edmund Maul, antigo director do Museu de História Natural do Funchal, destacando o seu contributo para a investigação marinha e para o desenvolvimento do Aquário do Funchal. A entrada é gratuita.

O secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, considera que esta edição voltou a afirmar o Festival do Atlântico como uma referência cultural da Região. "Foram muitas as pessoas que assistiram e participaram em toda a programação que se preparou para o mês de Junho", afirmou, destacando igualmente o esforço de descentralização do evento.

Eduardo Jesus destaca igualmente o esforço de descentralização desta edição e recorda ainda que o Festival do Atlântico continua a ser “uma referência na agenda regional”.