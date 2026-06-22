Café Memória da Madeira regressa sábado

O Café Memória da Madeira está de volta, no próximo sábado, 27 de Junho, das 9h30 às 11h30, no Centro Comunitário do Funchal (Edifício 2000), com Yesenia Ganança, fisioterapeuta, numa sessão com o tema 'A Saúde Física do Cuidador: Pilar Fundamental no Cuidado da Demência'.

Trata-se de um projecto da Alzheimer Portugal e da Sonae Sierra, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Secretaria Regional da Inclusão Social e Cidadania.

A iniciativa é aberta a toda a comunidade e que pretende serum ponto de encontro para pessoas com problemas de memória, pessoas com demência, cuidadores e familiares.