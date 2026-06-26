Conferências Paulo Martins juntam especialistas para debater a autonomia

As primeiras Conferências Paulo Martins realizam-se este sábado, 27 deJunho, às 16 horas, no Hotel Porto Santa Maria, no Funchal, para debater a autonomia nos 50 anos das primeira eleições legislativas.

A iniciativa é promovida pelo grupo europeu The Left e pelo Bloco de Esquerda Madeira e contará com a participação da eurodeputada Catarina Martins, bem como de um painel de convidados composto por Guida Vieira, Bernardo Martins e Henrique Sampaio, personalidades com reconhecido percurso de participação política e cívica na Região.

Segundo a organização, esta primeira edição presta homenagem a Paulo Martins, descrito como um dos construtores da autonomia madeirense e defensor da democracia. Citada em comunicado, Catarina Martins considera que "foi um construtor da autonomia e defensor da democracia" e afirma que, "no momento em que a União Europeia se prepara para fragilizar ainda mais as regiões ultraperiféricas, o The Left associa-se a estas novas conferências num compromisso forte com a coesão e o respeito pelas autonomias".

A iniciativa realiza-se no ano em que se assinalam os 50 anos das primeiras eleições legislativas regionais. "Este marco fundador da democracia regional foi diretamente possibilitado pela aprovação da Constituição da República Portuguesa de 1976, que institucionalizou o regime autonómico e consagrou os direitos democráticos das populações insulares após décadas de ditadura", refere o comunicado.

"Num momento de profundos desafios políticos, sociais e económicos para o arquipélago, as Conferências Paulo Martins pretendem constituir um espaço aberto de reflexão crítica e prospetiva sobre o percurso da autonomia, o cumprimento das promessas de Abril na região e as perspetivas de futuro no actual quadro nacional e europeu", termina a nota enviada.

A entrada é livre e aberta ao público.