Ucrânia ilumina a baía do Funchal no terceiro espectáculo do Festival do Atlântico

A baía do Funchal voltou a encher-se de luz e cor na noite deste sábado com o terceiro espectáculo do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira (CIFAM), integrado na programação do Festival do Atlântico. A atuação esteve a cargo da empresa ucraniana Dance of Fire, que apresentou o tema "Magia do Atlântico: Uma Ponte Sobre o Oceano".

Durante cerca de 18 minutos, milhares de pessoas assistiram a uma sequência piromusical que conjugou fogo de artifício, efeitos de luz e uma banda sonora inspirada na ligação entre a Ucrânia e a Madeira. O espectáculo procurou simbolizar a amizade entre os dois territórios, combinando referências ao fado com sonoridades contemporâneas, acompanhando a coreografia dos efeitos pirotécnicos sobre a baía.

Com esta actuação, a empresa ucraniana tornou-se a terceira concorrente na edição deste ano do CIFAM, competição que distingue o melhor espectáculo com o Troféu do Atlântico, atribuído por um júri, e o Troféu Madeira Tão Tua, escolhido pelo público através de votação.

O Festival do Atlântico termina a 28 de Junho, reunindo o espectáculo de fogo de artifício com música preparado pela Macedo's Pirotecnia, já em contexto extra-concurso. É que os vencedores do Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício da Madeira serão conhecidos no dia antes, 27 de Junho.