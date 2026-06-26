Jackpot de 69 milhões no próximo sorteio do Euromilhões

Ninguém acertou na chave vencedora do sorteio desta sexta-feira do Euromilhões. Assim, na próxima terça-feira, 30 de Juno, há Jackpot extraordinário de 69 milhões de euros.

O segundo prémio (216.058,55 euros) saiu três apostadores no estrangeiro, que acertaram em cinco números e uma estrela.

Em Portugal, o terceiro prémio, num valor monetário superior a 12 mil euros, saiu a quatro apostadores.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.