Portugal realiza último treino antes do jogo com Colômbia

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes da partida com a já apurada Colômbia, da terceira jornada do Grupo K do Mundial2026, com a luta pelo primeiro lugar em aberto.

Depois de na véspera o treino ter sido interrompido devido ao mau tempo, com a equipa a concluir a sessão num pavilhão, o regresso ao trabalho está marcado para hoje, pelas 18:45 locais (23:45 horas de Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.

O selecionador Roberto Martínez deve ter os 26 eleitos aptos para a próxima partida, que Portugal precisa vencer para chegar ao primeiro lugar do grupo. Apesar de ainda não estar confirmado, os quatro pontos somados por Portugal devem chegar para garantir a presença na próxima fase, mesmo que seja como terceiro.

Antes do treino no Gardens North County District, em Palm Beach, o selecionador Roberto Martínez vai falar aos jornalistas pelas 12:00 (17:00) no Estádio Hard Rock, em Miami, palco da partida.

Depois, pelas 18:15 (23:15), três jogadores vão prestar declarações em zona mista, que vai decorrer no centro que acolhe os treinos da seleção portuguesa.

Portugal defronta a Colômbia no sábado, em Miami, às 19:30 locais (00:30 de domingo em Lisboa), numa partida da terceira e última jornada do Grupo K, que será arbitrada pelo australiano Alireza Faghani.

A seleção portuguesa chega a esta partida depois de ter empatado com a República Democrática do Congo (1-1) na estreia e de ter goleado o Uzbequistão (5-0), na segunda ronda, em jogos realizados em Houston.

A Colômbia lidera o Grupo K com seis pontos, seguida de Portugal, no segundo posto, com quatro, da RD Congo, que é terceira, com um, e do Uzbequistão, último, ainda a zero.

O Mundial2026, o primeiro alargado a 48 seleções, realiza-se entre 11 de junho e 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.