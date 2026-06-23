Há 11 anos, Rúben Micael rumava à China
Há 11 anos, o DIÁRIO noticiava que o médio madeirense Rúben Micael estava de saída do futebol português para reforçar o clube chinês Shijiazhuang Yongchang, num contrato válido por dois anos e meio e considerado bastante vantajoso do ponto de vista financeiro.
O jogador, então com 28 anos, preparava-se para uma mudança radical na carreira, deixando o Sporting Clube de Braga após três épocas. Antes de viajar para a China, Rúben Micael encontrava-se na Madeira e seguiu para o Porto para ultimar a desvinculação com o clube minhoto, seguindo depois para integrar o novo projecto desportivo.
O negócio representava um encaixe na ordem dos 2,5 milhões de euros para o Sp. Braga, com o Shijiazhuang Yongchang a apostar forte no médio português, que iria actuar num campeonato em curso, na Chinese Super League, então liderada pelo Guangzhou Evergrande.
No novo clube, Rúben Micael iria partilhar balneário com outros nomes conhecidos do futebol português, como Mario Rondón e Rodrigo Defendi, sob orientação do treinador búlgaro Yasen Petrov.