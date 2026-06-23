Ordem dos Enfermeiros confirma pedido de escusa dos Cuidados Intensivos

A Secção Regional da Madeira da Ordem dos Enfermeiros confirma a recepção, no final do dia de ontem, do pedido de escusa apresentado pelos enfermeiros do Serviço de Medicina Intensiva do Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao DIÁRIO, a presidente da Secção Regional, Teresa Espírito Santo, deu conta de que o pedido foi assinado por 65 enfermeiros e refere que, agora, vão ser desencadeados os procedimentos habituais nestas situações, que incluem uma visita ao serviço, o contacto com os colegas e o levantamento das reais necessidades, sobretudo no que toca aos recursos humanos.

Teresa Espírito Santo reforça que esta tomada de posição destas seis dezenas de enfermeiros prende-se com o número de profissionais ao serviço, mas também com "as alterações estruturais de um 'novo' Serviço de Cuidados Intensivos que foi implementado após a pandemia [de covid-19], para onde foram transferidos, tratando-se de um serviço maior, com maior número de camas, com alterações estruturais que também implicam um maior número de enfermeiros. As horas extraordinárias também são mais do que habituais".

Salientando que estes aspectos já têm sido várias vezes apontados pela Ordem, a presidente da Secção Regional enfatiza que "o descontentamento tem sido sentido em todos os serviços". "Nós temos vindo a acompanhar, ao longo deste ano, e já no ano passado, vários serviços que têm usado a escusa de responsabilidade como um alerta para os decisores que as coisas não estão bem", sustenta aquela responsável.

Teresa do Espírito Santo nota, ainda, que com novos serviços, "as necessidades são cada vez mais complexas", a que se juntam novas exigências sociais, com um população mais envelhecida e com comorbilidadestemos uma população mais velha e com maiores comorbilidades, que pedem uma diferenciação de cuidados, aspectos que nem sempre têm sido atendidos.