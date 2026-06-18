Portugal regressa ao trabalho com Rúben Dias integrado

A seleção portuguesa de futebol regressou hoje ao trabalho depois do empate na véspera frente à República Democrática do Congo (1-1), na primeira jornada do Grupo K do Mundial2026, com o central Rúben Dias já integrado.

O defesa Rúben Dias, que falhou a estreia da formação das 'quinas' devido a problemas físicos, já trabalhou integrado no grupo, na sessão que decorreu no Gardens North County District Park, em Palm Beach, nos Estados Unidos.

Os titulares do encontro frente à formação africana realizaram trabalho de recuperação ativa, enquanto os restantes jogadores fizeram trabalho de campo, entre eles Rúben Dias.

A sessão de trabalho, que foi fechada à comunicação social, contou também com a presença de Pedro Proença, presidente da Federação Portuguesa de Futebol.

A seleção portuguesa defronta agora o estreante Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston e igualmente com início agendado para as 12:00 (18:00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho).

A seleção colombiana lidera o Grupo K com três pontos, com Portugal e a República Democrática do Congo a somarem um, enquanto o Uzbequistão está a zero.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.