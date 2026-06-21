Festival aéreo no Porto com audiência de cerca de um milhão de espectadores

A primeira edição do Air Invictus, que durante os últimos três dias promoveu eventos em vários concelhos do Grande Porto, teve uma "audiência estimada" de cerca de um milhão de espetadores, anunciou hoje a organização.

"Não podíamos estar mais satisfeitos com o resultado desta primeira edição, que mobilizou cerca de um milhão de pessoas em cinco municípios -- Porto, Gaia, Maia, Matosinhos e Espinho", afirmou o fundador do evento, Luís Castro, citado em comunicado hoje divulgado.

A competição aérea hoje realizada terminou com a vitória do piloto checo Petr Kopfstein.

"Martin Sonka, campeão da última etapa da Red Bull Air Race no Douro, em 2017, ficou-se pelo segundo lugar, à frente do bicampeão espanhol de Acrobacia Aérea, Juan Velarde. Dario Costa, detentor de vários recordes mundiais -- e um dos cabeças de cartaz do evento - terminou na quarta posição, à frente de François Le Vot, Nicolas Ivanoff e, por fim, Daniel Genevey", indicou a organização.

O programa desta primeira edição termina oficialmente na segunda-feira com uma "conferência dedicada ao futuro da aviação, aeroespacial, defesa, inovação tecnológica e mobilidade aérea sustentável" no Auditório da Alfândega do Porto.

Nos últimos três dias, decorreram um total de 15 eventos entre acrobacias, passagens aéreas militares, corridas sobre o Douro, música e exposições.