Portugal continua a preparar duelo com o Uzbequistão já com Rúben Dias

A seleção portuguesa segue hoje a preparação para o embate com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, no regresso aos treinos parcialmente abertos em Palm Beach, nos Estados Unidos, e com Rúben Dias.

Portugal tem uma sessão agendada para as 10:00 locais (15:00 em Lisboa) no Gardens North County District Park, o seu local de estágio durante o Campeonato do Mundo, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Na quinta-feira, a seleção nacional trabalhou completamente fechada, num dia em que, de acordo com a Federação Portuguesa de Futebol, o central Rúben Dias, que falhou a estreia devido a lesão, já treinou integrado e sem limitações.

Isto significa que o defesa deverá marcar hoje presença na sessão da equipas da 'quinas' e que poderá fazer o seu primeiro jogo no Campeonato do Mundo frente ao Uzbequistão.

Antes do treino, às 09:15 (14:15), também no Gardens North County District Park, um jogador ainda a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

Na estreia no Mundial2026, Portugal empatou (1-1) na quarta-feira com a República Democrática do Congo, em Houston.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 horas de Lisboa).

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, dia da final, nos Estados Unidos, México e Canadá.