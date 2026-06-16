Portugal com arranque ‘ameno’ no Mundial há 16 anos

O primeiro jogo de Portugal no Mundial de 2010 foi disputado contra a Costa do Marfim, na abertura do grupo G, a 15 de Junho. No entanto, na edição do dia seguinte, ao invés de uma espectável festa, o sentimento era de desilusão por um empate sem golos frente a uma selecção que, na teoria, seria mais acessível.

O madeirense Danny fez parte do onze inicial dessa partida, conquistando uma titularidade que vinha a pertencer a Simão Sabrosa. No entanto, à semelhança de toda a equipa, realizou um jogo “desinspirado”. Foi substituído nos primeiros minutos da segunda parte.

Quanto a Cristiano Ronaldo, revelou-se o mais “inconformado” com o resultado, mas pareceu ser o único a ‘remar’ contra a falta de capacidade da restante equipa. Ainda enviou uma bola ao poste, mas não foi capaz de marcar. No final do encontro, criticou a postura defensiva da Costa do Marfim e atacou o árbitro uruguaio.

Portugal viria a chegar aos oitavos de final desse Mundial, disputado na África do Sul. Na fase de grupos, a selecção das Quinas terminou em 2.º lugar, atrás do Brasil. Foi eliminada pela Espanha, num jogo que terminou com o marcador a assinalar 1-0, num golo de David Villa.