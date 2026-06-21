São João continua no Porto Santo

As Festas de São João do Porto Santo continuam a animar a 'ilha dourada' neste domingo, 21 de Junho, com uma programação de destaque distribuída pelos dois principais palcos do certame, o Palco Gastronomia e a Praça do Barqueiro.

As festas foram abertas oficialmente na sexta-feira, no Largo das Palmeiras, por volta das 18 horas, perante as entidades oficiais da ilha. Desde então, a animação não tem parado, com milhares de pessoas a encher as ruas do Porto Santo num dos momentos mais aguardados do calendário cultural da ilha. Como era óbvio, nem a praia escapa à enchente.

"Melhor que isto... só isto" A 'ilha dourada' está mais uma vez com uma verdadeira enchente por estes dias das Festas do São João.

No Palco Gastronomia, com apresentação de Alice Brito e Tomás Ornelas, a noite arranca às 19h30 com Sónia Soares, seguindo-se o ponto alto da noite: Roni de Melo, a partir da meia-noite. O encerramento fica a cargo de Amériko Nunez e M da Silva, às 2h00.

Na Praça do Barqueiro, apresentada por Délia Pombo e João Paulo Sousa, o palco recebe os Garcias às 21h00, com o momento alto reservado para as 22h30, com a actuação de Ivandro, um dos nomes mais reconhecidos da música portuguesa actual.

Um evento de identidade e de retorno

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, sublinhou que estas celebrações são "um momento alto das festas culturais da ilha" e que o investimento nas festas "tem sempre muito retorno", realçando que a ilha fica repleta de turistas, que chegam de avião ou no navio Lobo Marinho, e que artistas de grande nome a nível nacional manifestam vontade de se deslocar ao Porto Santo por causa do certame.

Festas de S. João no Porto Santo estão oficialmente abertas Estão abertas oficialmente as festas de S João na ilha do Porto Santo. A cerimónia decorreu no largo das Palmeiras, por volta 18 horas, perante as entidades oficiais da ilha.

O autarca acrescentou ainda querer que "as pessoas sintam orgulho em serem do Porto Santo" e que os visitantes "estimem a ilha, porque isto é de facto a verdadeira jóia de Portugal".

O programa das festas, organizado pela Câmara Municipal do Porto Santo com o apoio institucional da Região Autónoma da Madeira, estende-se até 24 de Junho, com mais noites de música, as tradicionais Marchas Populares e um espectáculo pirotécnico marcado para a noite de terça-feira, na Praça do Barqueiro. O programa está sujeito a alterações e pode ser acompanhado nas redes sociais em @saojoaoportosanto.

Outros assuntos em agenda

"O evento 'SantaFaz | Festas do Concelho de Santa Cruz 2026', decorre de 19 a 25 de junho

17h00 - 11.º Encontro de Repentismo, 'A improvisar é q'agente s'entende'

21h00 - Concerto da Orquestra Clássica da Madeira

11h00 - Iniciativa do PS, com Célia Pessegueiro, nos Terreiros (local onde decorrem as tradicionais tosquias)

15h30 - Nuno Maciel preside à Festa da Cereja, que decorre na freguesia do Jardim da Serra.

Efemerides

Estes são os principais acontecimentos registados neste dia 21 de Junho, em que se assinala o Dia Europeu da Música, o Dia Internacional da Esclerose Lateral Amiotrófica, o Dia Mundial da Hidrografia, o Dia Mundial da Localização, o Dia Mundial do Ioga e, ainda, o Dia do Relógio de Sol.

1505 - O Papa Júlio II requer 200 guardas mercenários suíços para defesa dos Estados Pontificados. As tropas chegam ao Vaticano a 22 de janeiro de 1506, data atribuída à criação da Guarda Suíça.

1662 - O Padre António Vieira é intimado a depor no Tribunal da Inquisição, dando origem à "Resposta aos 25 Capítulos" da acusação que contra ele é instituída.

1788 - Entra em vigor a Constituição dos Estados Unidos da América, com a ratificação do texto pelo Estado de New Hampshire.

1793 - As forças britânicas derrotam os rebeldes irlandeses em Vinegar Hill. Termina o levantamento na Irlanda.

1813 - O exército britânico do Duque de Wellington vence Napoleão em Vittoria, dois anos antes de Waterloo.

1844 - Nasce o escritor Luciano Cordeiro.

1891 - Morre, com 60 anos, José Elias Garcia, coronel de Engenharia e lente da Escola do Exército, jornalista, politico e do grupo fundador do Partido Republicano.

1905 - Nasce o escritor e filósofo francês Jean-Paul Sartre, autor de "A Náusea". Recusa o Prémio Nobel da Literatura 1964.

1917 - Morre, aos 50 anos, o poeta e diplomata António Feijó.

1942 - Morre, com 75 anos, o escultor e professor António Teixeira Lopes.

- II Guerra Mundial. Forças alemãs, sob o comando de Rommel, tomam a cidade de Tobruk no norte de África, forçando a retirada britânica.

1947 - Crise na Academia de Lisboa. A PIDE prende os membros da Comissão Académica e os elementos da Comissão Central do MUD Juvenil. Entre os detidos encontram-se Mário Soares, Salgado Zenha e Rui Grácio.

1963 - França retira as forças navais da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- O italiano João Batista Montini é eleito Papa com o nome Paulo VI.

1964 - Luta pelos direitos cívicos nos Estados Unidos. Morte de três ativistas, na região de Meridian, deixa o "Mississípi em chamas".

1969 - 103 militares portugueses morrem num acidente na travessia do rio Zambeze, na África Austral.

1970 - O Brasil, com Pelé, torna-se tricampeão do mundo, no Mundial de Futebol de 1970. A seleção brasileira vence, na final, a seleção italiana por 4-1, no Estádio Azteca, na Cidade do México.

1971 - O Tribunal Internacional de Justiça, com sede em Haia, declara a ilegalidade da administração sul-africana sobre o território da Namíbia.

1978 - Musical "Evita", de Andrew Lloyd Webber, estreia-se em Londres.

1981 - As eleições legislativas francesas concedem a maioria absoluta aos socialistas.

1983 - Dois pescadores da embarcação Mar Formoso são mortos num incidente com a Frente Polisário, ao largo da costa da Mauritânia.

1985 - Primeiro teste do programa Guerra das Estrelas lançado pela administração norte-americana de Ronald Reagan.

- O cadáver exumado pelas autoridades brasileiras no dia 06 é identificado como o do criminoso nazi Joseph Mengele, responsável direto pela morte de perto de meio milhão de pessoas, no campo de extermínio de Auschwitz.

1989 -- Realiza-se, no Instituto Português de Oncologia do Porto, o primeiro transplante de medula óssea.

1990 - Os Parlamentos da República Democrática Alemã e da Alemanha Federal aprovam o Tratado de União Monetária, Económica e Social para a reunificação.

1992 - O chamado "modelo carocha" da Volkswagen, produzido por Ferdinand Porsche nos anos de 1930, atinge o 21.º milhão.

1994 - Vergílio Ferreira vence o Grande Prémio de Romance e Novela da APE com "Na Tua Face".

1995 - Abre o Hospital Amadora-Sintra, primeiro hospital público de gestão privada, em Portugal, com 40% dos serviços em funcionamento.

2002 - É inaugurada, em Alcochete, a Academia Sporting - Centro de Futebol do Sporting Clube de Portugal.

2003 - No primeiro Europeu de atletismo para deficientes, Portugal conquista 21 medalhas - seis de ouro, 10 de prata e cinco de bronze.

- Morre, aos 78 anos, o escritor norte-americano Leon Uris, autor de "Êxodo".

2004 - O setor privado entra na exploração espacial com o primeiro voo da nave privada SpaceShipOne, nos Estados Unidos.

2005 - O antigo responsável do Ku Klux Klan Edgar Ray Killen é declarado culpado pela morte de três ativistas dos direitos humanos, no Mississípi, Estados Unidos, ocorrida há 41 anos.

2006 - A Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto conquista o título mundial de robótica, na categoria "Simulação 3D", no Campeonato do Mundo de Futebol Robótico disputado em Bremen, Alemanha.

- Portugal reconhece formalmente a independência do Montenegro através de carta enviada no dia 19 ao chefe da diplomacia montenegrino Miodrag Vlahovic.

2007 - É publicada em Diário da República a portaria que regulamenta a Lei da Interrupção Voluntária da Gravidez. O diploma entra em vigor a 15 de julho.

- Irene Silveira é eleita a primeira mulher Bastonária da Ordem dos Farmacêuticos.

- O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos condena o Estado Português por "múltiplas violações" da Convenção Europeia dos Direitos Humanos na Comarca de Oliveira de Azeméis e na Relação do Porto.

- O filme "Citizen Kane", do realizador e ator norte-americano Orson Welles (1915-1985), é classificado como o melhor filme americano de todos os tempos pelo Instituto Americano do Filme.

2008 - A Rússia apura-se pela primeira vez na sua história para as meias-finais de um campeonato da Europa de futebol, ao vencer a Holanda, uma das favoritas, por 3-1, após prolongamento, em jogo dos "quartos de final" do Euro2008.

2011 - O XIX Governo Constitucional, liderado por Pedro Passos Coelho, toma posse, no Palácio da Ajuda, cerca de duas semanas após as legislativas de 05 de junho. É o governo mais reduzido dos 19 formados desde 1976, contando com 11 ministros, dos quais dois são ministros de Estado: Vítor Gaspar (Finanças) e Paulo Portas (Negócios Estrangeiros).

- O primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, anuncia extinção dos governos civis.

- Assunção Esteves, 54 anos, torna-se a primeira mulher a ser eleita presidente da Assembleia da República, com 186 votos favoráveis.

- O historiador Rui Tavares abandona delegação do Bloco de Esquerda no Parlamento Europeu e transita para os Verdes europeus. Segundo o deputado "perdeu a confiança pessoal e política em Francisco Louçã".

- Morre, com 114 anos, a brasileira Maria Gomes Valentim, que havia sido reconhecida como a mulher mais velha do mundo pelo "Guinness Book".

2013 - Os ministros das Finanças da União Europeia decidem, formalmente, no Luxemburgo, dar mais um ano a Portugal, até 2015, para corrigir o seu défice orçamental excessivo, seguindo a recomendação da Comissão Europeia do mês passado. É também anunciada a decisão de extensão das maturidades dos empréstimos europeus concedidos a Irlanda e Portugal, para apoiar o seu regresso aos mercados.

- Um grupo de manifestantes tenta invadir o Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em Brasília, e são reprimidos pela polícia que utiliza bombas de gás para dispersá-los.

2014 - O Ministério da Educação e Ciência anuncia que vai fechar 311 escolas do 1.º ciclo do Ensino Básico e integrá-las em centros escolares ou outros estabelecimentos de ensino, no âmbito do processo de reorganização da rede escolar.

- O veterano avançado Miroslav Klose iguala o brasileiro Ronaldo na liderança dos melhores marcadores da história dos mundiais de futebol, ao apontar o seu 15.º tento, face ao Gana, em Fortaleza, no Brasil.

2016 - A portuguesa Ticha Penicheiro, que terminou a carreira em 2012, é eleita uma das 20 melhores e mais influentes jogadoras dos primeiros 20 anos da Liga norte-americana feminina de basquetebol.

2017 - O Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa decide levar a julgamento os arguidos do processo "Operação Fizz", no qual constam Manuel Vicente, vice-presidente de Angola, e o procurador do Ministério Público português Orlando Figueira.

- O escritor angolano José Eduardo Agualusa é distinguido com o prémio literário internacional de Dublin, Irlanda, pela tradução inglesa do romance "Teoria Geral do Esquecimento".

2018 - Morre, aos 95 anos, Jamsheed Marker, diplomata veterano e um dos principais intervenientes no processo que levou ao referendo de 1999 em Timor-Leste.

2019 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o diploma que regula o regime de confidencialidade nas técnicas de procriação medicamente assistida, ressalvando o direito de acesso a informações de natureza genética por pessoas nascidas em consequência destes processos.

2020 - Morre, aos 85 anos, Zeev Sternhell, historiador israelita, uma das principais figuras intelectuais e políticas da esquerda em Israel. Participou na guerra do Yom Kipur, em 1973, antes de cofundar a organização não-governamental Paz Agora, favorável a um acordo de paz entre Israel e o Egito.

- Morre, aos 56 anos, o antigo futebolista iraquiano Ahmed Radhi, que marcou o único golo do país numa fase final de um Campeonato do Mundo.

2021 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga o regime excecional de execução orçamental e de simplificação de procedimentos dos projetos aprovados no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.

- A justiça brasileira absolve o ex-Presidente do Brasil Lula da Silva, o ex-ministro Gilberto Carvalho e outros cinco acusados numa das ações da operação Zelotes, que investigava alegados favorecimentos a empresas do setor automóvel.

2024 - O parlamento aprova em votação final global a proposta do PS para eliminar as portagens nas ex-SCUT e nos troços "onde não existam vias alternativas que permitam um uso em qualidade e segurança".

- O projeto do PS que alarga o âmbito de aplicação da taxa reduzida de 6% do IVA da eletricidade é aprovado em votação final global com o voto contra do PSD e CDS-PP e a abstenção do Chega.

- É aprovada no parlamento a proposta de lei que permite ao Governo revogar a contribuição extraordinária sobre o Alojamento Local (AL), com os votos favoráveis dos partidos à direita e contra da esquerda. A medida, com data de entrada em vigor em janeiro de 2025, duplica a parcela de consumo mensal de eletricidade sujeita à taxa reduzida do IVA e, segundo dados do PS, vai beneficiar 3,4 milhões de famílias.

2025 - Durante a guerra de doze dias entre Israel e o Irão, os Estados Unidos Bombardeiam três importantes instalações nucleares iranianas de Fordo, Natanz e Esfahan.

- O português Fernando Pimenta conquista pela quarta vez a medalha de ouro na prova de K1 1.000 metros dos Campeonatos da Europa de canoagem de velocidade, em Racice, República Checa.

- O K4 português, composto por Gustavo Gonçalves, João Ribeiro, Messias Baptista e Pedro Casinha, conquista a medalha de ouro na prova de 500 metros dos Europeus de canoagem de velocidade, em Racice, República Checa.

Este é o centésimo septuagésimo terceiro dia do ano. Faltam 193 dias para o termo de 2026.

Pensamento do dia: