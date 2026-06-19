Festas de S. João no Porto Santo estão oficialmente abertas

Estão abertas oficialmente as festas de S João na ilha do Porto Santo. A cerimónia decorreu no largo das Palmeiras, por volta 18 horas, perante as entidades oficiais da ilha.

Ao DIÁRIO o presidente da edilidade porto-santense, Nuno Batista adiantou que estas celebrações são “são um momento alto das festas culturais da ilha, e acho que depois da banda da casa do povo tocar a nosso hino, a nossa música do Porto Santo, é um momento notável”. “Quero agradecer a todas pessoas que desde a primeira hora para organizar as marchas, aos marchantes a todos os colaboradores da câmara municipal, que nem um minuto pararam para que tudo funcionasse”, disse o autarca.

O presidente afirmou ainda que “acima de tudo quero que as pessoas se divirtam e aproveitem ao máximo, que acreditem na cultura e valorizem, pois, é aquilo que fazemos há vários anos este grande evento que tem largamente a identidade do Porto Santo”.

O movimento turístico é muito grande nesta altura do ano, e muitos turistas, quer regionais e nacionais, vem de propósito em Junho por causa das festas de S. João.

Sobre o investimento nas festas de São João, Nuno Batista afirma que "tem sempre muito retorno, e sem dúvida nenhuma, e a maior alegra que podemos ter é de saber que de um ano para outro sabemos que o Porto Santo vai estar cheio, os turistas vem de avião ou no navio lobo marinho, artistas com grande nome a nível nacional a quererem vir até ao Porto Santo, por causa das festas em si, e depois também por causa de toda a envolvencia que o certame tem”.

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, quer acima de tudo, “que as pessoas sintam orgulho em serem do Porto Santo e que as pessoas que vem cá nos olhem com carinho e estimem a ilha, porque isto é de facto a verdadeira jóia de Portugal”.