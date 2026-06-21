Prova de orientação levou 170 atletas e 68 equipas a Santana

A cidade de Santana foi palco, na tarde de ontem, da primeira etapa da Taça da Madeira de Orientação 2026 na vertente de equipas. A prova ‘Orientação Aventura Santana’, organizada pelo Clube Aventura da Madeira, reuniu 68 equipas e 170 participantes, entre federados e populares, numa área de cerca de dois quilómetros quadrados em redor do centro da cidade.

As equipas, compostas por dois a cinco elementos, partiram em simultâneo às 16h00. Os escalões de competição disputaram um percurso com tempo máximo de uma hora e vinte minutos, enquanto o percurso aberto, destinado à promoção e formação, teve o limite de uma hora. A diversidade de estratégias adoptadas foi uma das marcas da prova, com as equipas a partirem do centro de Santana em todas as direcções. Oito das 68 equipas eram constituídas por residentes no concelho.

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No escalão Absoluto Masculino, a vitória foi para a dupla da Retoiça, Afonso Inácio e Humberto Gomez, com 286 pontos. O segundo lugar coube à ACD Jardim da Serra, com António Abreu e Rubim Gonçalves (279 pontos), e o terceiro ao CTM Ponta do Sol, com Pedro Henriques e Valter Pinto (267 pontos).

No escalão Absoluto Feminino, o triunfo foi da dupla do CAMadeira, Isabel Fagundes e Marisa Abreu, com 195 pontos, seguidas de Paula Rodrigues e Vânia Rodrigues, do CN São Vicente (186 pontos), e de Inês Perdigão e Ni Perdigão, do CmoFunchal (164 pontos).

No escalão Absoluto Misto, a Retoiça voltou ao topo, com Filipe Teixeira e Tânia Garcês a somarem 238 pontos. O segundo lugar ficou para a equipa do CEE Madeira, composta por Diana Sousa, João Marques e Renato Nóbrega, com 237 pontos, apenas um ponto de diferença. O terceiro lugar foi para Alexandra Fonseca e Nuno Silva, do CDEFF, com 181 pontos.

A prova estreou um novo mapa do centro urbano de Santana, que os organizadores esperam que sirva de base ao desenvolvimento local da modalidade e à realização de futuras actividades de formação e competição na cidade.