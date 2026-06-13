Ultra Skyrunning leva centenas de atletas aos trilhos de Santana

O concelho de Santana acolhe hoje mais uma edição do Ultra Skyrunning, evento que reúne atletas de várias nacionalidades para enfrentar os desafiantes trilhos das serras e montanhas do norte da Madeira.

A competição arranca logo pelas 6h00 com a partida da Madeira Sky Race (MSR), a prova mais exigente do programa, com um percurso de 52 quilómetros e um acumulado positivo de 4.055 metros de desnível.

Duas horas mais tarde, às 8h00, é dada a partida para a Santana Sky Race (SSR), que apresenta um trajecto de 22 quilómetros e 1.720 metros de desnível positivo, constituindo uma das provas intermédias da competição.

O programa fica completo às 10h00 com o início da Norte Sky Race (FSR), uma corrida de 12 quilómetros e 760 metros de desnível positivo, destinada aos atletas que procuram uma distância mais curta, mas igualmente desafiante.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Torneio de Golfe do Diário de Notícias 2026, no Clube de Golfe do Santo da Serra

- 9h00 - 19h00 - Rali da Ribeira Brava

- 9h30 - Sessão de abertura do fórum 'Abordagem Multidisciplinar em Oncologia', promovido pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, com Micaela Freitas, no Colégio dos Jesuítas

- 10h00 - Iniciativa do JPP, no Miradouro do Lazareto

- 13h00 e 18h00 - Regata Tecnovia Yacht Service, organizada pelo Clube Naval do Funchal e pela Associação Regional de Vela da Madeira

- 15h00 - São Roque - Sporting, 2.º jogo da final da I Divisão Nacional de ténis de mesa masculino, no Pavilhão do São Roque

- 16h00 - Cerimónia oficial de abertura da XXII Feira das Sopas do Campo, com Miguel Albuquerque, na Boaventura.

- 17h00 - Comemorações do Dia da Freguesia de Santo António da Serra, com Elsa Fernandes, no polidesportivo da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar e Creche de Maroços e Santo António da Serra

- 17h00 às 23h00 - TenderShore, promovido pela Tender Events e a SeaShore, na zona poente do Lido

- 21h00 e 23h00 - 23.ª edição do Festival Raízes do Atlântico

- 21h00 - Concerto dos Anjos no XXII Feira das Sopas do Campo - Boaventura

- 22h30 - Festival do Atlântico - China



CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Consciencialização do Albinismo e Dia Mundial de Tricotar em Público

- Este é o centésimo sexagésimo quinto dia do ano. Faltam 201 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1231 - Morre, com 39 anos, Santo António de Lisboa, em Pádua, Itália.

1502 - Cristóvão Colombo descobre a Ilha de Martinica.

1569 - Fracassa o ataque a Lisboa do corsário inglês Francis Drake, ao serviço de Isabel I de Inglaterra.

1611 - O astrónomo holandês David Fabricius observa, pela primeira vez, as manchas do sol.

1645 - Começa a Insurreição Pernambucana, que levará à expulsão dos holandeses do Brasil.

1654 - O Padre António Vieira prega o "Sermão de Santo António aos Peixes", em Lisboa, antes da viagem de regresso ao Brasil com as instruções do Rei sobre o estatuto dos índios nas missões do Maranhão.

1763 - Nasce José Bonifácio de Andrade e Silva, herói da independência do Brasil.

1865 - Nasce o poeta e dramaturgo irlandês William Butler Yates, Prémio Nobel da Literatura em 1923, autor de O Crepúsculo Celta (1893), Poemas (1895) e O Vento Entre os Juncos (1899).

1866 - O Congresso dos Estados Unidos reconhece à população negra a igualdade civil. Os grupos de extrema-direita fundam a organização criminosa racista Ku Klux Klan.

1879 - Começam os trabalhos do segundo Concílio de Roma, que viria a proclamar o dogma da Infalibilidade Papal.

1886 - Morre, aos 40 anos, o Rei Ludwig II da Baviera, no Lago Starnberg.

1888 - Nasce o escritor português Fernando António Nogueira Pessoa, autor de "Tabacaria", criador dos heterónimos Álvaro de Campos, Ricardo Reis e Alberto Caeiro.

1900 - Eclosão da Guerra dos Boxers, na China, contra os movimentos cristãos e a presença estrangeira.

1910 - Nasce o escritor espanhol Gonzalo Torrente Ballester, autor de "A Ilha dos Jacintos Cortados", Prémio Cervantes.

1917 - Segunda aparição da Nossa Senhora de Fátima. As crianças, desta vez, estavam acompanhadas com pessoas de Aljustrel, a aldeia dos Pastorinhos, Lúcia, Francisco Marto e Jacinta. A Virgem pediu-lhes para rezarem o terço e aprenderem a ler.

- Grande Guerra 1914-1918. Ataque da força aérea alemã a Londres causa 162 mortos, 432 feridos e prejuízos na ordem das 650 mil libras, a preços da época.

1920 - A escultura de Nossa Senhora de Fátima é entronizada na Capelinha das Aparições.

1932 - Alberto Ferreira Couto e um amigo dentista registam no Porto a primeira fórmula da Pasta Medicinal Couto, desenvolvida para reduzir os casos de infeção gengival e limitar o fenómeno crescente da retração das gengivas.

1935 - É criada a Fundação Nacional para a Alegria no Trabalho, organização do Estado Novo inspirada na congénere nazi Força pela Alegria e na fascista italiana Doppo Lavoro.

1937 - O México nacionaliza os caminhos-de-ferro.

1944 - II Guerra Mundial. A Alemanha nazi inicia o ataque ao Reino Unido com os primeiros mísseis ou "bombas voadoras" V1. Os ataques perdurariam até 29 de março de 1945.

1949 - É publicado o romance "1984", de George Orwell, parábola sobre o estado totalitário.

1951 - Ruy Luís Gomes requer a Oliveira Salazar as condições mínimas para as eleições presidenciais de 1951. Não é atendido.

1958 - Morre, com 60 anos, o ator Vasco Santana, protagonista de "O Pátio das Cantigas", "Pai Tirano" e "Canção de Lisboa".

1960 - Declaração do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) ao Governo português abre a porta a uma solução pacífica da questão colonial.

1964 - É lançado à água o primeiro navio atómico europeu, Otto Hahn, da República Federal da Alemanha.

1966 - O Supremo Tribunal dos Estados Unidos institui a obrigatoriedade dos chamados "Miranda warning rights" (Direitos Miranda), a informação aos detidos dos seus direitos no momento da prisão.

1967 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) rejeita a proposta de Moscovo para condenação de Israel, pela guerra dos seis dias.

1971 - O jornal norte-americano New York Times inicia a divulgação dos "Pentagon Papers", documentos secretos do Pentágono que põem em causa a presença dos Estados Unidos no Vietname.

1973 - A equipa da Procuradoria que investiga o Caso Watergate divulga o memorando da Casa Branca com os planos de assalto ao consultório do psiquiatra de Daniel Ellsberg, especialista que revelou os documentos do Pentágono que punham em causa a presença dos Estados Unidos no Vietname.

- Alexander Butterfield, antigo assessor da presidência dos Estados Unidos, revela ao Congresso a existência de um sistema interno de gravação de reuniões e conversas, na Casa Branca. O Ministério Público requer as gravações.

1978 - Retirada israelita do Sul do Líbano. As posições são ocupadas pelas milícias cristãs. As forças de Telavive regressariam ao território em 1982.

1983 - A sonda Pioneer 10, da agência espacial NASA, cruza a órbita de Netuno, é a primeira nave a sair do sistema solar.

1984 - Morre, com 39 anos, o barbeiro e cantor António Joaquim Rodrigues Ribeiro, conhecido por António Variações, cantou "O Corpo É que Paga", "É P'ra Amanhã" e "Sempre Ausente"

1985 - Demissão do IX Governo, do primeiro-ministro Mário Soares, com a rutura da coligação PS-PSD.

1987 - Morre, aos 62 anos, a atriz norte-americana Geraldine Page, Óscar de Melhor Atriz, protagonista de "Sweet Bird of Youth".

1990 - O matutino "O Diário", fundado em 1976, cessa a publicação.

- A URSS aprova o plano para a transformação do sistema socialista em economia de mercado.

1993 - Morre, aos 81 anos, a fadista Hermínia Silva. Tornou-se fadista consagrada, primeiro no Teatro Malacaio, onde cantava no final das sessões de cinema, e depois no Valente das Farturas, no Parque Mayer.

1994 - A justiça de Anchorage, Alasca, condena a Exxon ao pagamento de indemnizações no valor de 15 mil milhões de dólares, pelo desastre ecológico causado pelo petroleiro Exxon Valdez, em março de 1989.

1996 - O Parlamento da Bélgica revoga a pena de morte.

1997 - Condenação à morte de Timothy McVeigh pelo atentado de Oklahoma, Estados Unidos, em 1995.

- Morre, com 49 anos, o poeta Al Berto, pseudónimo de Alberto Raposo Pidwell Tavares, autor de "Vida das Imagens" e "Horto de Incêndio".

1999 - Eleições para o Parlamento Europeu. O PS ganha com 12 pontos de vantagem, mas os socialistas europeus recuam.

2000 - O Presidente italiano, Carlo Azeglio Ciampi, assina o perdão do turco Ali Agca, preso pela tentativa de morte do Papa João Paulo II, a 13 de maio de 1981, na Praça de S. Pedro, no Vaticano.

2002 - A assembleia tradicional afegã, a Loya Jirga, elege por esmagadora maioria Hamid Karzai, chefe do governo interino afegão, para Presidente da nova administração provisória que vai governar o Afeganistão nos próximos dois anos.

2003 - O ministro da Presidência, Nuno Morais Sarmento, anuncia a aprovação do II Plano Nacional Contra a Violência Doméstica e a criação de um Observatório sobre a Violência Doméstica.

- A Convenção Europeia chega a consenso sobre o projeto de Tratado Constitucional

2004 - O Partido Socialista (PS) vence as eleições europeias com 44,52%.

2005 - Morre, com 82 anos, Eugénio de Andrade, poeta, escritor, autor de "Os amantes sem dinheiro" (1950), "As palavras interditas" (1951), "Escrita da Terra" (1974) e "Matéria Solar" (1980) entre muitos outros. Prémio D. Dinis, Grande Prémio de Poesia da Associação Portuguesa de Escritores, Prémio Camões.

- Morre, aos 91 anos, Álvaro Cunhal, resistente antifascista, líder histórico do PCP, antigo secretário-geral (1961-1992), ex-deputado, artista plástico e escritor.

2006 - Morre, aos 61 anos, Fernanda Barroso, engenheira química, militante do PCP, viúva de Álvaro Cunhal (1913-2005).

2007 - O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros israelita Shimon Peres, 83 anos, Prémio Nobel da Paz em 1993, é eleito Presidente de Israel, para um mandato de sete anos.

- O antigo primeiro-ministro israelita Ehud Barak é eleito líder do Partido Trabalhista.

- O cantor e compositor norte-americano Bob Dylan, Robert Allen Zimmerman, é galardoado com o Prémio Príncipe das Astúrias das Artes 2007, batendo um leque de finalistas que incluía a pianista portuguesa Maria João Pires.

- O escritor nigeriano Chinua Achebe ganha o Man Booker International Prize 2007.

2008 - China e Taiwan assinam um acordo histórico que permite a abertura de voos regulares entre os dois territórios possibilitando o aumento da entrada de turistas chineses na ilha.

2009 - Morre, com 67 anos, Pedro Álvarez Tabío, diretor da Oficina de Assuntos Históricos do Conselho de Estado de Cuba e editor do livro "Cem horas com Fidel".

2012 - É inaugurada a sede da Fundação José Saramago, na Casa dos Bicos, em Lisboa.

- Morre, aos 98 anos, Roger Garaudy, filósofo, antigo líder dos intelectuais comunistas franceses e figura do negacionismo do Holocausto.

2013 - O Fundo Monetário Internacional (FMI) divulga que o Governo apresentou um corte de 4,7 mil milhões de euros, no âmbito da reforma do Estado, até 2014, segundo o memorando de entendimento entregue pelo Executivo à 'troika'. O FMI anuncia que défice orçamental em contabilidade pública foi revisto em alta e Portugal vai poder apresentar no corrente ano um défice de 8,9 mil milhões de euros.

- A Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento e Portugal chegam a acordo para a disponibilização de empréstimos às empresas portuguesas.

2014 - O presidente da Câmara de Lisboa, António Costa, anuncia em Santarém, que se apresentará a eleições à liderança do PS "quando e onde o partido decidir" e pede que estas ocorram o mais cedo possível.

- Mais de trinta pessoas ficam desalojadas na ilha do Pico, nos Açores, na sequência de uma derrocada de grandes dimensões na encosta de São Miguel Arcanjo.

- O canoísta Rui Lacerda sagra-se campeão da Europa em maratonas, em C1, revalidando em Piestany, na Eslováquia, o título conquistado em 2013 em Prado, Vila Verde.

- Morre, aos 86 anos, António de Silva Cardoso, general e antigo alto-comissário em Angola em 1975.

- Morre, com 88 anos, Gyula Grosics, guarda-redes húngaro da lendária seleção húngara de futebol dos anos 50 do século passado.

2017 - Morre, aos 88 anos, em Lisboa, Alípio de Freitas, jornalista que se destacou na luta pela liberdade e apoio aos movimentos camponeses no Brasil.

2019 - O Governo aprova novas regras para promoções e saldos no comércio para garantir que esses preços são mais baixos do que o valor a que um produto foi comercializado nos três meses anteriores.

2020 - O cardeal José Tolentino Mendonça vence o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, pelo seu contributo "excecional" enquanto divulgador da cultura e dos valores europeus.

- Morre, aos 80 anos, Nuno Gonçalo Vieira Matias, almirante, chefe do Estado-Maior da Armada (1997-2002).

2021 - O parlamento de Israel aprova o Governo de coligação do novo primeiro-ministro Naftali Bennett, que sucede a Benjamin Netanyahu, no poder nos últimos 12 anos.

2023 - O partido da extrema-direita espanhol VOX consegue um acordo com o Partido Popular (PP) para governarem a Comunidade Valenciana, depois de em 2022 ter entrado pela primeira vez num executivo regional em Espanha, em Castela e Leão.

- O voleibolista Miguel Maia, 52 anos, anuncia a sua retirada enquanto atleta, deixa um legado de 36 anos enquanto profissional, destacando-se os dois quartos lugares olímpicos, em Atlanta (1996) e Sydney (2000), com João Brenha na vertente de praia.

- Morre, aos 89 anos, Cormac McCarthy, escritor norte-americano, autor de "Este país não é para velhos", adaptado ao cinema pelos irmãos Coen e vencedor do Óscar para Melhor Filme em 2008. Prémio Pulitzer, em 2007, com "A Estrada", que esteve na base do filme com o mesmo nome, realizado por John Hillcoat e protagonizado por Viggo Mortensen.

2024 - O Tribunal de Justiça da União Europeia condena a Hungria a pagar uma multa de 200 milhões de euros e uma sanção de um milhão de euros por cada dia de atraso por incumprimento da política de asilo, considera que a Hungria "contornou deliberadamente a aplicação de uma política comum" da UE -- no caso, de acolhimento de requerentes de proteção internacional -- o que, "constitui uma violação inédita e excecionalmente grave do direito da União".

- O G7 (grupo das sete maiores economias do mundo - Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido -- e União Europeia) alcança um acordo para conceder à Ucrânia um empréstimo de cerca de 46.000 milhões de euros, a financiar com juros gerados pelos ativos do banco central russo congelados na União Europeia (UE).

2025 - Israel lança ofensiva militar contra o Irão com bombardeamentos a instalações militares e nucleares que matam vários altos oficiais iranianos, cientistas e outros civis. A Guarda Revolucionária iraniana responde com o lançamento de um ataque com mísseis contra "dezenas de objetivos, centros militares e bases aéreas" israelitas.

- A Lone Star chega a acordo com o grupo bancário francês BPCE para a venda do Novo Banco por um montante equivalente a uma valorização de 6.400 milhões de euros para 100% do capital social.

- Morre, aos 94 anos, Artur Santos, antigo futebolista internacional português.

PENSAMENTO DO DIA: