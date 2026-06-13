“Prova difícil, mas encaixa em mim”, diz Fabiana Gonçalves após vitória na SSR

Fabiana Gonçalves venceu este sábado a Santana Sky Race (SSR), prova feminina de 22,1 quilómetros e 1876 metros de desnível positivo integrada na Ultra Skyrunning Madeira 2026, concluindo o percurso em 03:20:24.

No final, a atleta do Estreito destacou o perfil técnico da prova e a forma como se adapta ao seu estilo. “Não é uma prova muito bem, é uma prova difícil, mas já há provas que se encaixam, e esta é uma prova que se encaixa muito bem”, referiu.

“Porque eu gosto de subir e gosto de subir. Não tem muito de dano, que é o meu ponto mais fraco, mas eu acho que tudo bem. E as partes também são técnicas, eu gosto de partes técnicas, por isso foi uma boa prova”, acrescentou.

Fabiana Gonçalves sublinhou ainda o valor da vitória, a primeira da época. “Sabe muito bem. Isto acho que era o meu objectivo principal, queria mesmo muito ganhar esta prova”, concluiu, destacando a evolução ao longo da temporada.