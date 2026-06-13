Rea Kolbl vence Madeira Sky Race feminina

A eslovena Rea Kolbl venceu este sábado a competição feminina da Madeira Sky Race (MSR), prova rainha da Ultra Skyrunning Madeira 2026, ao cortar a meta em 07:04:38.

Até ao momento, a atleta foi a única feminina a concluir a exigente prova de 48,1 quilómetros e 3651 metros de desnível positivo, que liga alguns dos mais técnicos trilhos de montanha do concelho de Santana.

No posto de controlo da Ilha, anterior à chegada, a bielorrussa Olga Sapach, atleta do Porto Moniz, seguia na segunda posição, com cerca de uma hora de atraso para a líder. Em terceiro lugar surgia a portuguesa Lúcia Franco, do Galomar, a cerca de 10 minutos da atleta bielorrussa.

De salientar que a vitória masculina da prova rainha coube ao espanhol Abel Carretero, com o tempo de 05:32:35, evidenciando uma diferença superior a hora e meia entre os vencedores masculino e feminino nesta edição da MSR.