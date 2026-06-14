Santana: Entre a Fé e a Tradição

Na nossa Região, a manifestação da fé coletiva está umbilicalmente ligada aos nossos padroeiros. Cada freguesia manifesta a sua singular devoção através de festas paroquiais que misturam de forma única os ritos católicos e as solenes procissões com a enorme vivacidade das bandas filarmónicas, a animação constante dos comes e bebes e, sem esquecer, as célebres espetadas em pau de louro e os tradicionais colares de rebuçados.

Esta riquíssima herança cultural e religiosa vive-se com um fervor muito próprio nas seis freguesias que compõem o concelho de Santana, autênticos bastiões da tradição da nossa costa norte. Na sede do concelho, a devoção a Santa Ana é tão antiga e profunda que a mãe de Nossa Senhora e avó de Jesus deu o próprio nome à cidade e ao município. A sua festa, celebrada conjuntamente com São Joaquim a 26 de julho, continua a ser um dos momentos mais marcantes da vivência religiosa e comunitária de Santana. Já no Arco de São Jorge, assiste-se a uma curiosa singularidade: embora o nome da terra evoque abertamente São Jorge, o padroeiro oficial da paróquia é São José.

O Faial venera fervorosamente a sua padroeira, Nossa Senhora da Natividade, a 8 de setembro. Na freguesia da Ilha, a fé comunitária renova-se anualmente em torno de Nossa Senhora do Rosário. Na paróquia de São Jorge, que constitui uma das zonas mais antigas a ser povoada no norte da ilha da Madeira, adotou naturalmente o santo guerreiro como o seu protetor. Finalmente, em São Roque do Faial, a comunidade local e a paróquia fundem-se numa identidade totalmente partilhada com o seu santo padroeiro, São Roque.

Estas festividades representam muito mais do que um calendário de celebrações. São momentos de reencontro para quem vive fora da freguesia, oportunidades para fortalecer laços familiares e comunitários e ocasiões privilegiadas para transmitir valores, memórias e tradições aos mais novos.

Por tradição cultural, na maioria destas paróquias realiza-se também uma segunda grande festa anual dedicada ao Santíssimo Sacramento. Nestas celebrações, o tapete de flores assume um papel central. Feito com dedicação e criatividade por dezenas de voluntários, transforma ruas e caminhos em autênticas obras de arte efémeras. Mais do que um elemento decorativo, simboliza a entrega, a união e a fé de uma comunidade que trabalha em conjunto para honrar as suas crenças.

Num tempo marcado pela mudança acelerada, as festas dos padroeiros continuam a afirmar-se como um dos mais importantes elementos da identidade madeirense. Nelas encontramos a fé, a cultura e o sentido de pertença que ajudam a preservar a alma das nossas freguesias e a fortalecer os laços que unem as suas gentes.