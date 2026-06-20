A 'ilha dourada' está mais uma vez com uma verdadeira enchente por estes dias das Festas do São João.

Nos últimos dias por avião ou barco, muitos turistas têm chegado à ilha do Porto Santo.

Já é sabido que por estas alturas a 'ilha dourada' recebe muita gente, por causa das festas do maior cartaz turístico que a ilha tem no seu calendário cultural.

Toda esta envolvência que as Festas de São João oferece, desde as barraquinhas de comes e bebes, o vasto programa cultural e desportivo, nomeadamente os cantores e outros artistas que animam as noites porto-santenses, atrai muitos turistas regionais, nacionais à 'ilha dourada'.

Para reforçar esta enchente de turismo, o Porto Santo tem estado com magnífico tempo. As condições atmosféricas têm estado com céu praticamente limpo, mar calmo e praticamente com pouco vento, o que faz com que a praia enchesse com banhistas.

Perante estes factos, o DIÁRIO pôde constatar, e após uma ida a vários locais onde há mais pessoas, desde bares de praia, esplanadas e no próprio areal, comentários como "melhor que isto... só isto".