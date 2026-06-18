Queimada controlada pela PSP no Caniçal

Uma queimada iniciada esta manhã no centro do Caniçal está a ser controlada pela PSP no local.

De acordo com o que foi possível apurar, nem sequer os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados, como habitualmente aconteceria numa situação destas.

Poderá tratar-se de uma situação não autorizada - o que não conseguimos apurar - e que alarmou quem viu a fumarada a sair da zona.

Recorde-se que a Proteção Civil tem uma série de recomendações à população em caso de tempo quente, sendo certo que "a livre realização de fogueiras e queimadas encontra-se proibida entre 1 de Abril e 31 de Outubro", como tem expresso na sua página o Instituto de Florestas e Conservação da natureza - IP-RAM.