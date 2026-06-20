PSD dá início à ligação da Estrada da Palmeira e canalização da ribeira no Caniçal

O Governo Regional dará início às obras de ligação da Estrada da Palmeira e de canalização da ribeira, no Caniçal. Em comunicado de imprensa, o executivo social-democrata justifica a intervenção como o cumprimento de um compromisso eleitoral assumido pelo PSD naquela localidade.

A obra representa um investimento de mais de 1 milhão de euros por parte do Governo Regional.

“Ao longo dos anos, o PSD assumiu o compromisso de concretizar esta obra por reconhecer a sua importância estratégica para o Caniçal. Hoje, o arranque dos trabalhos demonstra que, para o PSD, os compromissos assumidos com as populações não são meras promessas eleitorais, mas objetivos concretos que se traduzem em investimentos e melhorias reais na vida das pessoas”, menciona André Pão citado na mesma nota.

Esta intervenção integra o plano de investimentos que o executivo regional tem em curso nos concelhos de Machico e na freguesia do Caniçal.

O presidente da concelhia do PSD Machico diz ainda que “esta obra constitui mais uma prova de que o PSD continua a honrar a palavra dada e a trabalhar para responder aos desafios das populações".