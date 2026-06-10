CDS-PP salienta apelo do Presidente da República à estabilidade política

O líder da bancada parlamentar do CDS-PP, Paulo Núncio, destacou hoje o apelo à estabilidade política do Presidente da República no seu discurso do Dia de Portugal, considerando-a fundamental para que o país possa implementar reformas.

"É fundamental que Portugal tenha estabilidade política para que as reformas que o Governo está a desenvolver possam efetivamente ter resultados na vida, no dia-a-dia dos portugueses. E esse apelo é também um apelo muito importante que o senhor Presidente da República deixa neste discurso do 10 de junho", afirmou.

O deputado centrista falava em Angra do Heroísmo, em reação ao discurso do Presidente da República nas cerimónias do 10 de junho.

António José Seguro defendeu que este é um tempo que pede "a coragem prática de fazer escolhas difíceis sem ceder ao populismo" e de "de defender o interesse de longo prazo mesmo quando o ciclo eleitoral empurra para o curto prazo".

Paulo Núncio vincou o apelo que o Presidente da República fez de "colocar sempre o interesse nacional à frente dos interesses particulares e dos interesses partidários".

"Eu penso que esse apelo do senhor Presidente da República vem no seguimento do seu discurso de tomada de posse, em que reafirmou a importância de Portugal ter estabilidade política, de, até 2029, a legislatura não ser interrompida com eleições antecipadas e com crises políticas desnecessárias", salientou.

O líder da bancada parlamentar do CDS-PP realçou ainda no discurso "o reforço do papel da NATO e da Aliança Transatlântica" e reconhecimento "do papel das Forças Armadas nas missões que continuam a desenvolver" em Portugal e no estrangeiro.