Sé do Funchal enche para apresentação de obra sobre ligação ao Cabo Girão

A Sé do Funchal acolhe, esta tarde, a apresentação da obra 'Cabo Girão e Sé do Funchal: dois monumentos unidos pelo mesmo tipo de pedra', da autoria dos professores e investigadores João Baptista Pereira Silva e Celso de Sousa Figueiredo Gomes, ambos da Universidade de Aveiro.

A sessão decorre perante um público que praticamente enche a Catedral, reflectindo o interesse despertado por um trabalho científico que resulta de quase três décadas de investigação e estudo.

Ver Galeria

A apresentação contou com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, numa data particularmente simbólica para a Diocese do Funchal, que assinala hoje os 512 anos da sua criação.