Vídeo no Fanal gera polémica e pressão sobre empresa de animação turística

Um vídeo captado esta quinta-feira, cerca das 11h30, na zona do Fanal, no concelho do Porto Moniz, está a gerar forte circulação nas redes sociais e uma onda de reacções, acabando por criar pressão sobre uma empresa de animação turística.

A viatura que surge nas imagens, com um elemento gráfico visível no capô, corresponde ao veículo utilizado para a gravação do vídeo, não estando associada ao grupo de pessoas que aparece a contornar a vedação na área protegida.

A empresa Green Devil Safari veio esclarecer que os turistas envolvidos na situação não são seus clientes e que não foram transportados pela mesma, depois de ter recebido múltiplas mensagens de utilizadores a associar o incidente à sua actividade.

Segundo o relato, foi inicialmente dada indicação no local de que não era permitido o acesso pela vedação, existindo uma entrada autorizada a poucos metros. Perante a persistência da situação, foi contactada a Polícia Florestal e a ocorrência registada em vídeo.

Turistas 'apanhados' a contornar vedação no Fanal Intrusão levou o IFCN a reparar a ovelheira e reacendeu o debate sobre a protecção da Laurissilva Orlando Drumond , 18 Junho 2026 - 15:59

O vídeo terá alcançado elevada viralização em curto espaço de tempo, o que levou à sua ampla partilha e a reacções em cadeia nas redes sociais, obrigando posteriormente à sua remoção.