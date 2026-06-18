Cinco turistas perderam-se nas serras do Curral e mobilizaram meios de socorro

Cinco jovens turistas perderam-se na tarde de ontem nas serras do Curral das Freiras, quando tentavam chegar ao Pico Ruivo, obrigando à mobilização de meios da Protecção Civil.

O alerta foi dado pelas 15 horas, tendo a operação de busca e resgate demorado perto de três horas e meia. O facto de estar algum nevoeiro na zona não facilitou a orientação dos estrangeiros.

Segundo fonte da Protecção Civil, no terreno estiveram dois meios, um dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos e outro do Corpo de Polícia Florestal, envolvendo um total de seis homens, quatro deles bombeiros e dois guardas florestais.

O grupo de turistas começou o percurso do Curral das Freiras com o obejctivo de alcançarem o ponto mais alto da ilha. Os três homens e as duas mulheres que não conseguiram encontrar o percurso correcto eram ingleses, neerlandeses, gregos e americanos.

Foram encontrados entre o Pico da Geada e o Pico Furão, quando tentavam percorrer a Vereda dos Portais.

Quase uma centena de ocorrências em percursos pedestres

Continuam a ser bastante frequentes as ocorrências em percursos pedestres que motivam o recurso aos meios de socorro.

Nos primeiros cinco meses deste ano, de acordo com os dados divulgados pelo Serviço Regional de Protecção Civil, foram já 96 os acidentes ou incidentres nas serras da Madeira que levaram à mobilização das equipas dos bombeiros, da Polícia Florestal ou de outras entidades que integram o dispositivo de socorro regional.

Este foi o registo mais elevado entre Janeiro e Maio dos últimos 15 anos, estando este aumento relacionado com o maior número de pessoas que caminham pelas serras da Madeira, na sua maioria turistas. Com os visitantes a apresentarem um perfil cada vez mais jovem, estas ocorrências têm sido, também, mais frequentes.