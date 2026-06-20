JPP alerta para falhas no apoio técnico aos produtores de cereja do Jardim da Serra

A Festa da Cereja, no Jardim da Serra, em Câmara de Lobos, serviu hoje de palco para um alerta lançado pelo Grupo Parlamentar do JPP. O deputado e vereador Miguel Ganança, que esteve presente na iniciativa, deu voz às preocupações dos agricultores locais sobre o futuro de uma cultura central na identidade daquela freguesia.

Uma das situações mais graves reportadas pelos produtores diz respeito ao Laboratório de Qualidade Agrícola da Camacha, da Direção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que, segundo informações recolhidas no terreno, disse, não estará a realizar análises de solos nem análises fitopatológicas. Para o JPP, trata-se de uma lacuna inadmissível. "A confirmar-se esta situação, estamos perante uma falha grave no apoio aos agricultores", afirmou Miguel Ganança.

No terreno, os sinais são preocupantes, acrescenta. Muitas cerejeiras estão a secar e a morrer, com os próprios agricultores a apontar para problemas no solo e possíveis fungos nas raízes. A realidade económica não é menos dura: como resumiu um produtor, com a simplicidade de quem vive o problema, "ninguém enriquece com isto", citou o JPP em nota de imprensa.

O JPP pede ao Governo Regional que esclareça publicamente o estado de funcionamento do Laboratório da Camacha e que lhe devolva os meios humanos, técnicos e materiais necessários. O partido defende ainda a criação de um programa regional de monitorização das culturas tradicionais, que inclua a cerejeira no Jardim da Serra e a vinha no Estreito.

"A cereja, a vinha e outras culturas tradicionais não podem ser lembradas apenas nos dias de festa. Têm de ser defendidas todos os dias, com políticas públicas sérias, presença no terreno e respeito por quem continua a cuidar da terra", concluiu Miguel Ganança.