JPP pede requalificação urgente do Jardim de São Francisco em Câmara de Lobos

O Juntos pelo Povo (JPP) defendeu, hoje, a requalificação urgente do Jardim de São Francisco, em Câmara de Lobos, alegando que o espaço se encontra degradado e sem condições adequadas para usufruto da população.

As críticas foram feitas por Nuno Freitas, membro da Assembleia de Freguesia de Câmara de Lobos eleito pelo JPP, que aponta diversos problemas no local. “O pavimento está degradado, o monumento a São Francisco de Assis está vandalizado, o espaço está sujo, o acesso ao parque de estacionamento está fortemente condicionado, o antigo restaurante encontra-se abandonado e o parque infantil simplesmente desapareceu, dada a inexistência de infraestruturas para as crianças”, afirmou o político citado em nota de imprensa.

Segundo o autarca, o espaço dispõe de um parque de estacionamento subterrâneo com capacidade para 150 viaturas, que poderia ser mais aproveitado caso o jardim fosse dinamizado e aberto ao público. Nuno Freitas destaca ainda a existência de um antigo restaurante atualmente sem utilização, defendendo que a recuperação do edifício poderia acrescentar novas valências à freguesia.

“Todo este espaço, tal como está, envergonha qualquer câmara-lobense. É isto que o atual executivo pretende oferecer a quem cá vive, e a quem nos visita?”, questionou.

O eleito do JPP considera que o Jardim de São Francisco possui valor histórico e potencial para servir a população, lamentando o estado em que se encontra. Sobre a tutela do espaço, referiu que, “independentemente de estar condicionado pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, os câmara-lobenses querem ter o seu espaço de volta. Recordo que este é um espaço com história, construído ainda na década de 70, e que merece ter outra imagem”.

O partido garante que continuará a acompanhar o processo junto das entidades responsáveis, defendendo a requalificação do Jardim de São Francisco.