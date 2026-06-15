Festa da Cereja arranca com “Rota” todo-o-terreno

A primeira edição da ‘Rota da Cereja’, que decorreu ao longo do dia de ontem, marcou o arranque da Festa da Cereja 2026, no Jardim da Serra, reunindo cerca de 80 participantes e duas dezenas de viaturas todo-o-terreno numa iniciativa recheada de aventura.

Organizado pelo grupo ‘30X20cl Offroad/Enduro’, em parceria com a Casa do Povo do Jardim da Serra e com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o passeio proporcionou aos participantes um percurso por algumas das mais emblemáticas paisagens do concelho.

A concentração decorreu no centro de Câmara de Lobos, seguindo depois em direcção à Quinta Grande. A partir daí, os participantes percorreram diversos troços fora de estrada, atravessando locais como a Trompica, Fontainhas e Boca dos Namorados.

Segundo Diogo Velosa, um dos integrantes do ‘30X20cl Offroad/Enduro’, que é composto por um grupo de amigos que organiza passeios todo-o-terreno na Região, esta iniciativa “nasceu de uma conversa informal com elementos da Casa do Povo do Jardim da Serra, com o objectivo de criar uma actividade integrada na Festa da Cereja”.

Já a Câmara Municipal de Câmara de Lobos recorreu às redes sociais para dar conta que “a Rota da Cereja se estreou da melhor forma nesta edição da Festa da Cereja”.

“Com 26 viaturas e cerca de 80 participantes, este passeio de todo-o-terreno levou os participantes a descobrir as belas paisagens das montanhas do Jardim da Serra, num dia marcado pela aventura, pelo convívio e pela valorização da gastronomia local”, é possível ler na mesma publicação.

O balanço positivo deixa em aberto a possibilidade de a ‘Rota da Cereja’ passar a integrar, de forma regular, o programa da Festa da Cereja, que decorre a 20 e 21 deste mês.