Protocolo reforça gestão e valorização da Praia do Vigário

A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, S.A. e a Câmara Municipal de Câmara de Lobos assinaram um protocolo de cooperação destinado à gestão, manutenção, dinamização e valorização da Praia do Vigário, um dos principais espaços balneares do concelho.

O acordo, refere a tutela das Sociedades de Desenvolvimento, em comunicado, entrou em vigor a 1 de Junho e terá uma duração inicial de 10 anos, estabelece a articulação entre as duas entidades em áreas como a segurança, limpeza, conservação, manutenção e promoção daquele espaço balnear.

Segundo a presidente do Conselho de Administração das Sociedades de Desenvolvimento, Élia Ribeiro, o protocolo constitui "um instrumento essencial para garantir uma época balnear organizada, segura e com melhores condições para todos os utilizadores da Praia do Vigário", lemos na mesma nota.

A parceria segue um modelo de cooperação já aplicado noutros espaços balneares da Região, como o Complexo Balnear das Salinas, procurando reforçar a capacidade de resposta e a qualidade dos serviços disponibilizados aos utentes.

A Praia do Vigário foi alvo de obras de construção e reabilitação promovidas pela Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento, dispondo actualmente de zonas balneares e infraestruturas de apoio, incluindo restaurante e bar, assumindo-se como um dos espaços de referência do concelho de Câmara de Lobos.